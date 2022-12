Orquestra se apresenta no Parque Jacques Cousteau no bairro Betânia

Orquestra Parque Sagrada Geração vai apresentar canções de Milton Nascimento, Luiz Gonzaga e Vinicius de Moraes, além de canções natalinas neste domingo (18/12) (foto: Guilherme Porto)

O Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, será "palco" da Orquestra Parque Sagrada Geração, que irá se apresentar no local neste domingo (18/12) às 10h, com a apresentação do show Quatro Estações.O repertório irá apresentar 13 músicas, sendo composições folclóricas, populares e eruditas. Entre elas estão canções de Milton Nascimento, Luiz Gonzaga e Vinicius de Moraes, além de canções natalinas.Os músicos que irão executar as obras são crianças, jovens, adultos e idosos que fazem parte do projeto social

Orquestra Parque Sagrada Geração

Fundada em 2004, pelo professor de geografia Rodrigo Bolivar e pelo músico Hércules Azevedo, a Orquestra Parque Sagrada Geração tem como objetivo facilitar o acesso de crianças e jovens à linguagem musical e democratizar a música realizando apresentações em praças e parques.Mais de 50 alunos são divididos em turmas de musicalização infantil, flauta doce, flauta transversal, saxofone, violino, violoncelo, guitarra acústica, viola, contrabaixo e piano. Quem não têm condições de comprar os instrumentos, o projeto disponibiliza alguns para empréstimo.