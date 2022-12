Feira de quadrinhos de BH faz homenagem ao premiado Jefferson Costa

Jefferson Costa será homenageado na 5ª Feira da Casa de Quadrinhos, que vai de sexta a domingo (18/12) (foto: Itaú Cultural/divulgação)





Com vasta programação, entre atividades on-line e presenciais divididas entre a Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e a Biblioteca Pública Estadual, tem início, nesta sexta-feira (16/12), a 5ª Feira da Casa de Quadrinhos – CDQ-CON, que vai reunir diversos nomes da arte sequencial e da cultura geek.





Espinha dorsal do evento, o Artist’s Alley contará com cerca de 50 artistas atuantes no mercado brasileiro e internacional. O público poderá interagir com eles e adquirir trabalhos diretamente dos autores. “É o coração da feira pela possibilidade de contato dos artistas com os fãs de quadrinhos”, diz Fabrício Martins, um dos curadores do evento.





Selecionados por meio de edital, artistas vão lançar obras mais recentes, exibir portfólios e dar autógrafos. Estão confirmados Carol Rossetti, Rebeca Prado, Luís Felipe Garrocho, Eduardo Pansica, Guilherme Balbi, Fabiano Azevedo, o próprio Fabrício Martins e Cristiano Seixas, um dos fundadores da Casa dos Quadrinhos e idealizador da feira, entre outros nomes.

Protagonista negro

O homenageado desta edição é o paulistano Jefferson Costa, coautor de “Jeremias – Pele”, que ganhou o Prêmio Jabuti de melhor HQ, e “Jeremias – Alma”, do selo Graphic Novel da Mauricio de Sousa Produções. Ele é responsável pela adaptação de “A tempestade”, de Shakespeare, que lhe rendeu o prêmio HQMix 2013.





Jeremias é o personagem negro da “Turma da Mônica”, criado para tratar da questão racial. “Jefferson é artista muitíssimo talentoso. Além dos trabalhos para a Mauricio de Sousa Produções, lançou obras tipicamente brasileiras, que retratam a vida no interior, como ‘Roseira, medalha, engenho e outras histórias’.São trabalhos universais, cosmopolitas”, diz o curador.





Outro nome de destaque é o mineiro Vitor Cafaggi, que assina como roteirista e desenhista a graphic novel da “Turma da Mônica”, que deu origem às duas adaptações para o cinema.

Vitor Cafaggi: o mineiro da Turma da Mônica (foto: Reprodução)





Abraço do Tamanduá, pitch (apresentação) de novos artistas a editoras e especialistas, chega à feira como novidade. “No sábado, profissionais de HQs avaliarão, ao vivo, projetos de quadrinistas, fazendo críticas, sugestões e apontando caminhos para a evolução do trabalho apresentado”, destaca o ilustrador Régis Luiz, um dos curadores da feira.





Fabrício Martins avalia que o atual cenário das HQs em Belo Horizonte é pujante, com artistas criando, público interessado e muitos canais promovendo o contato entre eles. “Depois dos dois anos difíceis de pandemia, a gente pôde perceber que esse período funcionou como celeiro de ideias, com produção intensa que agora está chegando ao público pela primeira vez”, aponta.





Ele chama a atenção para a variedade de temas, que passam por fantasia, aventura, policial, resgate histórico e cultural, terror e outras vertentes, o que implica também na diversificação de público.

Nas redes

Na sexta-feira, a programação será majoritariamente virtual, com transmissões da abertura, de entrevistas, exibição de curtas de animação e mesa de debates pelo canal do YouTube e pelo perfil no Instagram da Casa dos Quadrinhos.





“É uma forma de ampliar o acesso da feira para pessoas que não estão em Belo Horizonte”, observa Fabrício Martins. No sábado e no domingo, a programação será presencial.





5ª FEIRA DA CASA DOS QUADRINHOS

Amanhã (16/12), das 14h às 20h; sábado (17/12), das 11h às 20h; e domingo (18/12), das 10h às 18h, com atividades presenciais na Escola de Design UEMG (Rua Gonçalves Dias, 1.434, Funcionários) e na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

Sexta 16/12

. On-line



14h às 15h30 - Abertura da Feira da Casa, com Cristiano Seixas e convidados

16h às 17h30 - Entrevistas Chapa Quente - 'Tudo o que você sempre quis saber sobre quadrinhos, e não tinha a quem perguntar'

18h às 19h - Exibição de curtas de animação

19h às 20h30 - Mesa on-ine sobre formação em quadrinhos, com Cristiano Seixas (Casa dos Quadrinhos - MG), Daniel HDR (Dínamo - RS), Alzir Alves ( Rascunho Studio - PR) e Estúdio Daniel Brandão (CE)





Sábado (17/12)

. Presencial

11h às 12h30 - Financiamento coletivo de quadrinhos, com Carol Rossetti, Luís Felipe Garrocho. Mediação: Fabrício Martins

14h às 15h30 - Produção de quadrinhos para editoras estrangeiras - Fazendo quadrinhos em dólar e vivendo em real, com Cris Bolson, Eduardo Pansica, Guilherme Balbi. Mediação: Carol Cunha

16h às 17h30 - Curadoria de eventos e feiras em BH – desafios e soluções, com Gabriel Nascimento, Mariamma Fonseca. Mediação: Fabrício Martins

18h às 19h30 - Quadrinhos autorais e independentes mineiros, com Val Armanelli, Fabiano Azevedo e Acir Piragibe. Mediação: Regis Luiz

20h às 21h30 – Entrevista com Jefferson Costa. Mediação: Acir Piragibe





Domingo (18/12)

. Presencial

10h30 às 12h - Abraço do Tamanduá – Pitch de quadrinhos ao vivo com artistas selecionados

13h às 14h30 - A influência do mangá no quadrinho brasileiro, com Nami Vianna e Daniel Bretas. Mediação: Carol Cunha

15h às 16h30 - O mercado e a produção de quadrinhos para as mulheres, com Laura Jardim, Aline Cristine. Mediação: Mariamma Fonseca

17h às 18h30 - Mauricio de Sousa Produções – Trabalhando com a Turma da Mônica, com Ana Cardoso, Vitor Cafaggi e Rebeca Prado. Mediação: Régis Luiz