Série 'Vou viver de HQ' mostra a trajetória de Fábio Moon e Gabriel Bá

Fábio Moon e Gabriel Bá são autores do clássico 'Daytripper' (foto: Globoplay/divulgação )

A trajetória dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, dupla que se tornou referência dos quadrinhos brasileiros, deu origem à série “Vou viver de HQ”, com seis episódios, disponibilizada pela plataforma Globoplay.





Gabriel diz que a série mostra que nada foi “por passe de mágica, do dia para a noite”, na jornada dele e do irmão. Fabio Moon revela o desejo de que os episódios incentivem as pessoas a lutar pelos próprios sonhos.

“Vale a pena, mesmo que demore, e provavelmente vai demorar mesmo. É nessa demora que as surpresas acontecem”, diz Fábio. Giuliano Zanelato e Rogério Zagallo assinam criação e direção de “Vou viver de HQ”.