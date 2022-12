Cidade Negra, com Toni Garrido e Bino Farias, faz show em BH

Toni Garrido e Bino Farias estão à frente do novo projeto da banda Cidade Negra (foto: Divulgação)

Cidade Negra, com Toni Garrido e Bino Farias (ambos da formação original), será a atração desta sexta-feira (16/12), no Underground Pub (Avenida Itaú, 540 – Dom Cabral). O novo projeto traz a banda de reggae que fez sucesso nos anos 1990 em outro momento de sua carreira. O baterista Marcos Lazão não faz mais parte do grupo.

Criada em 1986, Cidade Negra mesclou reggae, soul, pop e rock. O grupo surgiu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, tornando-se um dos destaques do cenário pop.

Cidade Negra trazia letras que retratavam temas do cotidiano, falando de amor, problemas socioculturais e filosóficos Entre os hits, destacaram-se “O Erê”, “Firmamento” e “Sábado à noite”, essa última com participação de Lulu Santos. Nos anos 2000, o grupo gravou o “Acústico MTV” e estourou com “Girassol” e “Berlim”.

O pub abre às 19h30. Ingressos: R$ 95 (quarto lote, meia-entrada social) e R$ 300 (camarote, open bar) pelo Sympla. Informações: @undergroundblackpub.