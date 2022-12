Beatles ajudam Orquestra Musicoop a ensinar música para o público

Orquestra Musicoop toca hoje no Memorial Vale (foto: Rafael Mota/divulgação)





Será uma aula diferente. Em “Beatles para orquestra – Concertos didáticos”, com a Orquestra Musicoop, o maestro Fábio Magalhães vai explicar a função de cada instrumento, com direito a solos de violino, viola, violoncelo e clarinete. Duas apresentações, às 18h30 e às 20h, ocorrerão nesta quinta-feira (15/12), no Memorial Minas Gerais Vale.









O repertório, acessível a todas as idades, também ajuda. Mesmo não entendendo de acordes, arranjos e harmonias, as crianças se divertem ao lado dos pais, “beatlemaníacos ou não”, diz ele.





Fábio Magalhães explica que tocar Beatles com roupagem instrumental passa principalmente pela questão dos arranjos, pois a Musicoop é voltada para as cordas. Mudam instrumentação e ritmo, mas a melodia e a harmonia estão lá. “É legal, porque as pessoas reconhecem as músicas, mas com outra sonoridade, de um outro jeito”.





O repertório de hoje terá “Yesterday”, “Eleanor Rigby” e “Here comes the sun”, entre outros clássicos do quarteto de Liverpool.





“BEATLES PARA ORQUESTRA”

Nesta quinta-feira (15/12), às 18h30 e às 20h. Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria