Murilo Antunes lê poemas recebe convidados em 'Como se a vida fosse música'

Murilo Antunes faz show no Clube do Jazz do Café com Letras (foto: Villa Cultura/divulgação)





O show “Como se a vida fosse música” vai reunir o poeta e letrista Murilo Antunes, a cantora Paula Santoro e o acordeonista Celio Balona, nesta sexta-feira (16/12), no Clube de Jazz do Café com Letras. Eles estarão acompanhados do multi-instrumentista Beto Lopes e do baterista Cyrano Almeida.





Homenagem a Milton

Antunes fará homenagem aos negros, especialmente a Milton Nascimento, que completou 80 anos em outubro. “Vai ter música boa, com a Paula. Célio Balona vai tocar acordeom e piano. Beto Lopes, o nosso diretor musical, e Cyrano Almeida acompanharão a Paula”, diz.





Antunes planeja declamar versos de Carlos Drummond de Andrade, Jorge Luis Borges e Fabrício Marques. “Poema com trilha sonora é algo muito legal. O espaço onde vamos nos apresentar é muito lindo, acusticamente espetacular”, afirma.





“Será uma oportunidade boa de ouvir o Murilo com as suas histórias, com aquele bate-papo dele que é tão agradável”, comenta Balona. Paula Santoro conta que ela, Beto Lopes e Cyrano Almeida apresentarão parcerias de Antunes com Nelson Ângelo, Lô Borges e Márcio Borges.





“Ele vai até contar sobre essa coisa de dois letristas fazerem uma letra”, diz Paula, referindo-se a Márcio Borges. “Começaremos com ‘Nem nada’, dele com Beto Lopes. Tem outra com Beto, ‘Amor temporal’, linda música.”





A cantora mineira prepara o sétimo álbum solo, que terá participações especiais de João Bosco, João Donato, Toninho Horta, Arthur Verocai e Raul de Souza.





“COMO SE A VIDA FOSSE MÚSICA”

Nesta sexta-feira (16/12), às 20h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio Albuquerque, 47, Savassi). R$ 60. Informações: (31) 99612-9973.