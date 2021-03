Indicados ao Oscar estão proibidos de participar da cerimônia por Zoom

A Union Station, em Los Angeles, será um dos palcos do Oscar deste ano (foto: AFP)

Os indicados ao Oscar 2021 foram informados que participar da cerimônia remotamente pelo aplicativo Zoom não será uma opção.

Em carta aos indicados, os produtores do evento afirmaram que fizeram "grandes esforços para oferecer uma noite segura e agradável para todos presencialmente".

A exigência da 93ª edição do Oscar — marcada para 25 de abril, em Los Angeles — vai na contramão do Globo de Ouro e do Emmy Awards deste ano, em que os ganhadores aceitaram seus prêmios via Zoom como parte das medidas de segurança contra a covid-19.

A carta, publicada pelo site do showbiz americano Deadline, expôs a visão dos produtores Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins.

"Para aqueles que não podem comparecer devido à agenda ou desconforto contínuo em viajar, queremos que saibam que não haverá uma opção de Zoom para a cerimônia", diz um trecho da carta.

"Estamos fazendo um grande esforço para proporcionar uma noite segura e agradável para todos vocês presencialmente, assim como para todos os milhões de fãs de cinema ao redor do mundo, e sentimos que a coisa virtual comprometerá esses esforços."

Segundo eles, o evento contaria com equipes de segurança no local capacitadas para fazer teste de covid-19.

Um centro de testes de covid-19 está sendo montado na Union Station para a cerimônia (foto: Getty Images)

"Haverá instruções específicas para aqueles que vão viajar para Los Angeles, e outras instruções para aqueles que já estão baseados em Los Angeles", diz a carta.

"Isso tudo chegará diretamente para você da Academia para garantir que tenham uma noite segura e despreocupada (um vislumbre do futuro?)"

Os produtores também pediram aos indicados que não se vestissem de forma casual — outra diferença em relação ao Globo de Ouro, em que alguns vencedores apareceram em trajes bem descontraídos.

"Nosso objetivo é uma fusão de inspiração e aspiração, o que na real significa que formal é totalmente de boa se você quiser, mas casual realmente não é", acrescenta o texto.

Os atores Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas anunciaram os indicados ao Oscar 2021 em 15 de março (foto: Getty Images)

A própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, prometeu uma cerimônia "íntima" realizada sob estritas precauções em relação à covid-19.

O evento acontecerá no Dolby Theatre, tradicional palco da premiação, e na Union Station, principal centro ferroviário de Los Angeles.

De acordo com o site Deadline, a Academia realizará uma confraternização de 90 minutos, antes da premiação, no pátio da Union Station para os indicados e seus convidados.

