'The Crown' é destaque no Globo de Ouro com quatro prêmios; veja vencedores

Emma Corrin venceu na categoria de melhor atriz em drama, por 'The Crown' (foto: AFP / NBCUniversal / Christopher POLK )

A série da Netflix "The Crown" foi coroada rainha da 78ª edição do Globo de Ouro, entregue neste domingo (28/02), em cerimônia por videoconferência, nas categorias de televisão, com quatro troféus, entre eles de melhor série dramática, pela quarta temporada. Depois de ter estado muito centrada na rainha Elizabeth II durante as três primeiras, "The Crown" deu um passo para o lado nesta nova etapa, ao se interessar pelo casal formado pelo príncipe Charles e Lady Diana, embora a rainha tenha continuado presente.Os jovens atores britânicos poucoEmma Corrin (Diana) e Josh O'Connor (Charles) receberam o Globo de Ouro de melhor atriz e melhor ator em série dramática. A americana Gillian Anderson foi premiada melhor atriz coadjuvante por sua interpretação da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, outra personagem-chave da quarta temporada, que se estende por seu mandato, de 1979 a 1990.Esta nova temporada, a penúltima da série, gerou polêmica no Reino Unido, com vários observadores a criticando por ter tomado muitas liberdades com ahistórica.Muitos cronistas reais apontaram que o criador de "The Crown", Peter Morgan, apresentou uma imagem maniqueísta de Charles e Diana, na qual o príncipe de Gales aparece como um marido infiel e egoísta e Diana como uma jovem esposa frágil,e humilhada.Ao receber seu, Corrin agradeceu a Diana, que morreu em um acidente de carro em 1997 em Paris. "Me ensinou compaixão e empatia além do que eu poderia imaginar", disse. "Em nome de todos que se lembram dela com amor e paixão, obrigada"."The Crown" venceu em todas as categorias em que foi indicada, tendo recebido uma indicação dupla para melhor atriz em série(Olivia Colman, como rainha Elizabeth II, também foi indicada) e melhor atriz coadjuvante (para Helena Bonham Carter, por sua encarnação da princesa Margaret).A série já havia conquistado dois Globos de Ouro em sua primeira temporada, incluindo o de melhor série dramática, e outro em suaA Netflix foi a grande vencedora da noite nas categorias de televisão, além de "The Crown", com dois prêmios para "O Gambito da Rainha": melhorou filme para televisão e melhor atriz nessa categoria para Anya Taylor-Joy.Amazon, HBO e Apple TV+ compartilharam os restos, cada um com um Globo de Ouro por "Small Axe", "I Know This Much Is True" e "Ted Lasso".O canadense "Schitt's Creek", que recentemente terminou sua sexta, ganhou o prêmio de melhor série de comédia e melhor atriz nessa categoria para Catherine O'Hara.Confira os vencedores nas principaisda 78ª edição do Globo de Ouro."Nomadland" conquistou os prêmios de melhor filme de drama e de melhor diretora para Chloe Zhao.Na categoria deou musical, "Borat: fita de cinema seguinte" ganhou o prêmio de melhor filme, e seu protagonista, Sacha Baron Cohen, de melhor ator.A série "The Crown" dominou nas categorias de drama para televisão.Tina Fey e Amy Poehler foram as anfitriãs do evento, que abriu a temporada de premiações de Hollywood."Meu Pai""Mank""Bela vingança""Os 7 de Chicago""Hamilton""Palm Springs""Music""A Festa de Formatura"Riz Ahmed ("O som do silêncio")Anthony Hopkins ("Meu pai")Gary Oldman ("Mank")Tahar Rahim ("The Mauritanian")Viola Davis ("A voz suprema do blues")Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")Frances McDormand ("Nomadland")Carey Mulligan ("Bela vingança")James Corden ("A Festa de Formatura")Lin-Manuel Miranda ("Hamilton")Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield")Andy Samberg ("Palm Springs")Maria Bakalova ("Borat: Fita de cinema seguinte")Michelle Pfeiffer ("French Exit")Anya Taylor-Joy ("Emma")Kate Hudson ("Music")Sacha Baron Cohen ("Os sete de Chicago")Jared Leto ("Os pequenos vestígios")Bill Murray ("On the Rocks")Leslie Odom, Jr. ("Uma noite em Miami...")Glenn Close ("Era uma vez um sonho")Olivia Colman ("Meu pai")Amanda Seyfried ("Mank")Helena Zengel ("News of the World")Emerald Fennell ("Bela Vingança")David Fincher ("Mank")Regina King ("Uma noite em Miami...")Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago")Another Round" ("Druk") - Dinamarca"La Llorona" - Guatemala / França"Rosa e Momo ("The Life Ahead" ou "La vita davanti a sé") - Itália"Nós duas" ("Two of Us" ou "Deux") - França e EUA"Os Croods 2: Uma Nova Era""Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica""A caminho da Lua""Wolfwalkers""Lovecraft Country""The Mandalorian""Ozark""Ratched"Jason Bateman ("Ozark")Bob Odenkirk ("Better Call Saul")Al Pacino ("Hunters")Matthew Rhys ("Perry Mason")Olivia Colman ("The Crown")Jodie Comer ("Killing Eve")Laura Linney ("Ozark")Sarah Paulson ("Ratched")"Emily em Paris""The Flight Attendant""The Great""Ted Lasso"Don Cheadle ("Black Monday")Nicholas Hoult ("The Great")Eugene Levy ("Schitt's Creek")Ramy Youssef ("Ramy")Lily Collins ("Emily em Paris")Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")Elle Fanning ("The Great")Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist")"Normal People""Small Axe""The Undoing""Unorthodox"Bryan Cranston ("Your Honor")Jeff Daniels ("The Comey Rule")Hugh Grant ("The Undoing")Ethan Hawke ("The Good Lord Bird")Cate Blanchett ("Mrs. America")Daisy Edgar-Jones ("Normal People")Shira Haas ("Unorthodox")Nicole Kidman ("The Undoing")Brendan Gleeson ("The Comey Rule")Dan Levy ("Schitt's Creek")Jim Parsons ("Hollywood")Donald Sutherland ("The Undoing")Helena Bonham Carter - "The crown"Julia Garner - "Ozark"Annie Murphy - "Schitt's creek"Cynthia Nixon - "Ratched"