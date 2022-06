COVID: Santa Casa busca crianças de até 4 anos para pesquisa de vacina

Atualmente, a vacina contra a COVID está liberada no Brasil apenas para crianças a partir dos 5 anos de idade (foto: Fábio Marchetto/SES-MG) Crianças de 6 meses a 4 anos de idade são convocadas pela Santa Casa de Belo Horizonte para uma pesquisa internacional sobre a vacinação contra a COVID-19. Ao todo, serão 80 participantes do estudo, que observará os efeitos do imunizante no público por um ano.









“Todos os detalhes do estudo serão discutidos, antes, com pai e mãe para que as famílias estejam tranquilas sobre a participação dos filhos. O acompanhamento das crianças será feito na Santa Casa BH, no ambulatório, com a equipe de pesquisa formada por infectologista e enfermeiras. A equipe já participa de estudos de vacinas há mais de 10 anos, inclusive pesquisas de vacinas para COVID”, explica a infectologista e coordenadora do estudo, Cláudia Murta.





A médica afirma que estudos prévios demonstraram que a vacina é segura e não apresenta efeitos adversos graves. O estudo busca complementar dados de estudos prévios já realizados com a população pediátrica.





As crianças participantes receberão três doses do imunizante durante o período de realização da pesquisa. O fabricante da vacina é informado aos pais no contato prévio à autorização da participação no estudo.