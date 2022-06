Sem energia? Veja que alimentos podem auxiliar na melhora da disposição

Alguns tipos de alimentos têm nutrientes e vitaminas que ajudam a melhorar a disposição (foto: Freepik/Divulgação)

Algumas pessoas não sabem, mas alguns alimentos podem auxiliar na melhora da energia, disposição e até do humor, é o que explica a nutricionista Dani Borges.

De acordo com Dani, o chá verde é uma ótima opção. "Fonte de cafeína, substância que possui ação termogênica e que proporciona mais energia e disposição. Também auxilia na melhora do humor e bem estar, pois possui um aminoácido que quando liberado em nosso corpo aumenta a produção de dopamina e serotonina, o triptofano", explica.

Para ajudar na energia, Dani também citou o guaraná em pó. O composto é fonte de cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso e que proporciona muita energia e disposição. Usado com moderação ajuda a melhorar o ânimo e a disposição.

O bom e velho café preto, que além de mais energia, também pode ajudar na melhora do humor. A cafeína, presente no café é a substancia psicoativa que age no sistema nervoso central proporcionando aumento do estado de alerta, redução do sono, maior disposição e energia, sem contar que também pode melhorar o humor.

Para além das bebidas com cafeína, Dani afirmou que a água de coco é uma das bebidas consideradas energéticas e naturais. "Além de melhorar a disposição, a água de coco é uma ótima fonte de hidratação para quem não gosta muito de consumir só água normal."

O açaí também não poderia ficar de fora da lista, já que é um alimento rico em carboidratos e gorduras insaturadas, que auxiliam no controle da pressão arterial e do colesterol e de quebra proporcionam mais energia para o organismo. "É rico em vitaminas C, B1, e B2 e antioxidantes", pontuou.

Já para os amantes de chocolate, a sua versão amarga é uma ótima opção. Segundo a nutricionista, o chocolate amargo é fonte de antioxidantes e também possui cafeína, o que ajuda a manter o corpo alerta, aumenta a disposição e energia.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.