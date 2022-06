Tanquinho? Estudo indica o tipo de corpo masculino preferido das mulheres

Das 160 mulheres pesquisadas, nenhuma achou os corpos sem músculos mais atraentes - e para você, faz diferença? (foto: Unsplash/Montagem)

Mulheres se sentem mais atraídas por corpos masculinos mais musculosos? A resposta é "sim", pelo menos de acordo com um estudo realizado pela Griffith University, em Queensland, na Austrália, e publicado na Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences - o estudo pode ser lido (em inglês) neste link A pesquisa teve como objetivo testar a importância da força física para para quantificar a beleza corporal dos homens. Fotografias de torsos masculinos sem cabeça foram mostradas a grupos de mulheres, que foram solicitadas a avaliar sua atratividade ou sua força física. Alguns eram estudantes universitários normais, outros eram homens que se exercitavam de três a cinco vezes por semana. Os pontos fortes de todos os homens foram testados.Das 160 mulheres pesquisadas, nenhuma achou os corpos sem músculos mais atraentes. "Não ficamos surpresos que as mulheres achassem homens fisicamente fortes atraentes... o que nos surpreendeu foi o quão poderoso era o efeito", disse o principal autor Aaron Sell, ao jornal britânico The Guardian."Nossos dados não conseguiram encontrar uma única mulher que preferisse corpos masculinos mais fracos ou femininos", acrescentou.Os homens considerados os mais fortes representavam 70% dos homens considerados os mais atraentes. Após uma análise mais aprofundada, os pesquisadores também descobriram que as mulheres preferiam homens altos e magros.A pesquisa contraria a ideia de que a força só o torna atraente para o sexo oposto até um ponto, e que passando desse limite seja considerado como "muito musculoso", se tornando menos atraente. A equipe atribuiu isso a estudos anteriores realizados com desenhos de linha, em vez de fotografias reais.A equipe aponta, no entanto, que outros estudos mostraram que as mulheres tendem a preferir rostos mais femininos, que geralmente não são encontrados em um corpo extremamente musculoso.Além disso, os pesquisadores deram mais um lado positivo. "Mesmo se você estiver um pouco acima do peso, parecer forte pode amortecer isso. Basicamente, ser um cara forte e gordo é bom, o que acho que traria conforto para muitos."