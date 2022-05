Por que casos de rinite aumentam com a chegada do inverno?

Casos de rinite podem se intensificar no frio (foto: Freepik/Divulgação)

O inverno pode agravar alguns problemas de saúde, como a rinite. Quem sofre com a condição sabe que é só esfriar um pouco que os sintomas se intensificam, o nariz e a garganta já reclamam, os espirros aumentam assim como a coriza. Isso tudo provoca uma situação para lá de incômoda, mas por que isso acontece ou como aliviar os sintomas?

A rinite é uma inflamação ou alteração da função das mucosas do nariz. Segundo Danielly Andrade, otorrinolaringologista especialista em nariz, durante o frio, a queda da temperatura gera essa irritação local do nariz, além disso, o ar também fica mais seco, ou seja, com uma umidade relativa abaixo do ideal."Isso aumenta o número de partículas em suspensão e irritantes nasais inspirados, estimulando o processo inflamatório. As mucosas do nariz geralmente estão mais secas e mais expostas a esses agentes que provocam a congestão nasal, coriza e todos os outros sintomas", explica.

Diversos fatores podem causar essa inflamação como, poeira, pelos de animais, fuligem, materiais de limpeza, perfumes, medicamentos (remédios descongestionantes) e até hormonais, variações de temperaturas e alimentação. Dessa forma, Danielly reitera que casacos, cobertores e mantas também podem ser vilões neste período, pois se não forem lavados previamente carregam muitos ácaros, pó e fungos que só pioram a rinite.

Quais as dicas para prevenir a rinite no frio?

Lave o nariz diariamente com soro fisiológico, mantendo a mucosa nasal sempre hidratada e livre dos agentes irritantes e patógenos;

Mantenha as roupas de frio e cobertores sempre limpos, em sacos plásticos de preferência;

Mantenha seu ambiente sempre arejado.