Bebê seguro no inverno

No inverno, é importante que os pais fiquem atentos à saúde dos bebês, que podem sentir os impactos das baixas temperaturas e do clima seco. A MAM Baby dá dicas para manter os bebês protegidos segundo o pediatra especialista em pneumologia Thiago Caldi:

Lavagem nasal: ajuda a higienizar e hidratar a mucosa nasal para remover partículas de sujeira ou alérgenos.

Ela deve ser feita com soro fisiológico.

Banho na temperatura certa: não é necessário mudar a rotina de banho. Mas é importante atentar à temperatura da água, entre 36°C e 37°C, e também do ambiente, entre 22°C e 24ºC.

Ambiente: é importante garantir que a casa esteja arejada para dificultar a concentração de vírus e bactérias. Abra as janelas durante o dia e leve o bebê para ambientes abertos.

Estímulo da autonomia: observe o bebê. Em temperatura de 24°C, apenas um body e calça são suficientes para mantê-lo aquecido. Excesso de roupa pode causar microlesões e hipertermia. Para checar, encoste as mãos no tórax do bebê e, caso ele esteja em temperatura agradável, significa que não está com frio, e não são necessárias mais camadas de roupa.

Dieta Low Carb x Carbo Load

Muitas pessoas se sentem insatisfeitas com seus corpos. Devido a isso, muitas se submetem a dietas restritivas. Mas, esses métodos não fazem bem à saúde e podem dar o “efeito sanfona”, além de levar à compulsão alimentar e obesidade. A julgar pelo número de recomendações e dietas que fixam a ideia de restringir, são necessárias explicações sobre a dieta balanceada e quais as necessidades nutricionais para garantir o bom funcionamento do organismo. Só assim é possível entender o que é saudável. A low-carb é um regime em que se reduz o consumo de carboidrato, nutriente que fornece energia ao organismo. A nutricionista Cynthia Antonaccio, CEO da Equilibrium Latam, explica que o principal erro é cortar todos os carboidratos e adotá-lo por conta própria. Ao submeter o corpo à privação extrema, há redução no metabolismo. Assim, em vez de gastar tecido adiposo para produzir energia, ele queima aminoácidos, o que dificulta o emagrecimento e gera perda de massa magra. Enquanto isso, a carbo load ressalta a importância de consumir o nutriente em vários períodos do dia, principalmente na hora da prática de atividades físicas.













Impacto na fertilidade

De acordo com pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), o Brasil é o país que tem mais casos de ansiedade (63%) e depressão (59%) no mundo. Para as mulheres que estão tentando engravidar, a ansiedade é um obstáculo. Segundo Fernanda Torras, ginecologista e obstetra, as doenças somáticas e psíquicas estão atreladas. Estudos mostram que estresse e ansiedade podem alterar funções fisiológicas ligadas à fertilidade, formando um ciclo vicioso. Segundo Fernanda Torras, o núcleo arqueado é o principal local de produção do hormônio GnRH, essencial para a ovulação e ciclo menstrual. O núcleo arqueado recebe circuitos neuronais do sistema límbico, responsável pelas emoções, que podem modificar a intensidade e a frequência dos pulsos de GnRH. Nos homens, os prejuízos na fertilidade estão relacionados com o fato de que ansiedade e estresse podem alterar a produção de testosterona e o volume seminal e contagem, concentração e motilidade dos espermatozoides. Outro efeito nocivo é a queda do desejo sexual e alterações na ereção.

















Escova facial?

A escova facial é um dos principais acessórios do skincare. De acordo com a dermatologista Vanessa Perusso, ela é responsável por remover as impurezas não eliminadas na higienização diária. Para entender melhor, a especialista responde dúvidas.





Para que serve a escova de limpeza facial?

“Serve para otimizar a limpeza do rosto. As funções são: higienização profunda, remoção de células mortas e melhora da circulação sanguínea e da absorção

de produtos.”





Como escolher a escova facial mais adequada?

“A escolha depende do tipo de pele. Para peles sensíveis, indico escovas com cerdas de nylon extramacias. Para peles que não sofrem com sensibilidade, indico escovas de silicone que

limpam de forma suave, além de esfoliar e ativar a circulação do rosto.”





Com qual produto usar?

“Devem ser usadas com sabonetes, géis ou espumas de limpeza, e nunca com esfoliantes.”





Como usar?

“Antes de começar, molhe o rosto. Depois, aplique o sabonete, gel ou espuma de limpeza sobre as cerdas e faça movimentos circulares em toda a área. Se a pele for mista ou oleosa, é preciso dar mais atenção à zona T, porém, se for sensível, carregue menos força e faça círculos suaves. O processo pode ser feito por um minuto. Por fim, enxague o rosto e aplique um hidratante indicado para o tipo de pele correto.”





Com que frequência usar?

“Para peles secas ou sensíveis as escovas faciais podem ser usadas uma vez por semana. Para peles mistas e oleosas, podem ser usadas até três vezes por semana.”

















Dificuldade de deglutição

A disfagia é caracterizada pela dificuldade de realizar normalmente o processo de deglutição. Ela pode ser descrita como orofaríngea (dificuldade de iniciar o processo de deglutição) ou esofágica (sensação de que há sólidos ou líquidos retidos no trajeto entre boca e estômago). O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, devendo rastrear causas e excluir outros problemas.Entre as causas estão questões mecânicas, obstrutivas e neuromusculares. É importante o diagnóstico, pois as dificuldades de deglutição podem causar desnutrição ou desidratação, de modo que o paciente deve ser orientado sobre o tratamento e adaptações adequadas na alimentação. O diagnóstico permite o rastreio de complicações, como risco de aspiração de líquidos, aumentando as chances de ocorrência de pneumonias e internações, principalmente em idosos. O tratamento, segundo Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo, depende da causa e pode envolver cirurgias, medicamentos e reeducação da deglutição.