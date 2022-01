Quer mudar de vida? Comece pela sua casa

Nina Abadjieff, arquiteta especialista em feng shui: "É importante se cuidar e cuidar da espiritualidade para que se entre de forma abundante no ano que chega. O feng shui alinha a sua casa para que a boa energia chegue, permaneça no lugar e possa expandir ainda mais" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Vocês conhecem a tradição. É insuperável. Não há controle sobre os desejos renovados a cada começo de ano. Para quem embala a esperança, ela é senhora dos sonhos, projetos e buscas quando um novo calendário de 365 dias se abre para escrever, reescrever, mudar, acrescentar, editar, somar ou seguir no mesmo caminho a história de cada um.

Mudanças, para muitos, nunca são fáceis. Promessas podem ser abandonadas. Assim, a proposta de hoje do Bem Viver, no começo deste ano, é mudar o ambiente físico, a casa, seu canto, para, a partir daí, quem sabe, incentivar a se transformar, viver de forma diferente, procurar outra trajetória, hábitos diferentes, se autoconhecer se for o que deseja para 2022.

E essa mudança pode vir em casa a partir dos ensinamentos do feng shui, arte chinesa com mais de 3 mil anos que significa “vento e água”. Arte que estuda a influência do espaço no bem-estar e a forma como os locais onde se vive e trabalha refletem no modo como as pessoas se sentem. As suas bases estão enraizadas na cosmologia oriental e no princípio único das duas forças antagônicas do céu e da terra: yin e yang. Assim, por meio de como a energia flui pelo espaço circundante, é possível analisar excessos e estagnações desta mesma energia vital e a sua interação com o campo energético das pessoas.

Detectadas, é possível resolver ou melhorar os problemas emocionais, financeiros, profissionais e de saúde. O simples fato de alterar a cor de uma parede, reordenar a disposição da mobília ou colocar plantas naturais numa determinada posição poderá melhorar substancialmente a condição energética do ambiente e, consequentemente, de quem ocupa esse espaço.

O feng shui é aplicado de forma prática no design de interiores/exteriores, arquitetura, paisagismo e urbanismo. Terapeutas, arquitetos, engenheiros e designers, com essa especialização, são cada vez mais procurados e valorizados. Muitas pessoas procuram dicas do feng shui para decorar e organizar a casa. A verdade é que, inspiradas por ideais de esperança e recomeço, a origem de qualquer transformação está dentro de cada um, mas nada como dar um empurrãozinho, não é mesmo? Livrar-se da bagagem negativa acumulada em 2021 e se abrir para a energias positivas de 2022 pode vir embalada nos preceitos do feng shui. Por que não? Se você acredita, se fizer sentido para você... A mudança pode chegar por ele ou por meio de práticas meditativas de limpeza energética ou outras terapias, um banho de ervas ou o simples contato com a natureza. Cada um na sua onda.

A arquiteta e designer de interiores Nina Abadjieff, especialista em feng shui, enfatiza que o feng shui auxilia o morador a utilizar melhor os espaços que tenham um impacto positivo na sua vida. Ajuda a identificar e corrigir o que pode estar afetando questões de sono, saúde, trabalho e relacionamentos e também a dar aquele “empurrãozinho” naquela área da vida que precisa de atenção. Melhora a qualidade de vida em geral.





OS CRISTAIS PARA 2022

Nina Abadjieff explica que o animal que irá reger o ano de 2022 será o Tigre, então pode-se dizer que o ano chegará com uma força incrível para realizações, crescimento e expansão. “É importante se cuidar e cuidar da espiritualidade para que se entre de forma abundante no ano que chega. O feng shui alinha a sua casa para que a boa energia chegue, permaneça no lugar e possa expandir ainda mais. Utilizo em meus projetos de feng shui cristais; sendo assim, indicaria ter em casa para este ano os cristais olho de tigre, quartzo azul, jaspe e citrino. Além de ametista e pirita.”

Mudar nem sempre significa adquirir o novo, comprar. A arquiteta avisa que todo objeto que está quebrado, velho, desgastado, trava a energia de entrar, circular e permanecer no ambiente. Mas podemos sempre ressignificar o objeto, restaurando-o e dando-lhe uma nova energia. Caso esteja sem utilidade, é bacana fazer este desapego. Também temos aquelas lembranças que trazem tristeza; essas também devem ser retiradas do espaço.

Quanto ao que ter em casa para caminhar por 2022, como este ano será regido pelo Tigre, Nina Abadjieff recomenda ter uma estátua desse animal para trazer a força e a potência para dentro do espaço. Ela também indica o uso de velas aromáticas. Ela conta que, segundo o feng shui, o fogo está diretamente ligado à energia interior. “Nos meus projetos, utilizo os cristais para a cura dos ambientes. Sempre senti falta no mercado de algo que pudesse alinhar, além da beleza estética e aromas, os cristais, para que o espaço fique com a harmonia perfeita da natureza e energia vital (Ch'i) circulando no ambiente. Pensando nisso, criei a minha linha velas com cristais e pedras naturais. Os aromas podem contribuir com tratamento de causas e sintomas, além de trazer relaxamento para as pessoas por meio de aromas e propriedades curativas, estimulantes e relaxantes. É necessário conversar com o morador e entender a demanda dele no momento.”

E completa: “Os cheiros despertam a memória afetiva, inspiram ânimo e otimismo, equilibram corpo, mente e emoções. Também há aromas que desinfetam o ambiente e melhoram a concentração, reduzem a ansiedade e os sintomas da depressão e auxiliam no controle da insônia”.

Cristais, fogo (luz da vela), cheiros e ainda as cores são importantes no processo de mudança dentro do feng shui. É comum todo ano ter uma cor, dependendo do setor de cada mercado. Segundo ela, toda cor desperta alguma sensação no usuário do espaço, e é importante entender qual sensação que a cor do ano despertará nele. “Quando inicio um projeto de feng shui, verifico a melhor entrada de energia da casa e aplico o Baguá (mapa octogonal de setorização das áreas da vida) de acordo com o norte magnético, ou seja, cada casa tem o seu mapa específico e único. Utilizo elementos das cores, que podem ser desde a pintura de uma parede até elementos de decoração, como quadros e almofadas, mas principalmente os cristais, que, além da correção por meio das cores, têm a força energética que trazem da natureza e de suas propriedades. E ainda são elementos decorativos incríveis, que estão super em alta no mercado do home decor. Para quem não gosta de deixá-los à mostra, uso estratégias como colocar no forro de gesso, ou até mesmo embaixo do colchão”, revela a arquiteta.

Nina Abadjieff destaca que quem não pode gastar, só de mudar o sofá de lugar em casa já terá um efeito: “Sim, pelo feng shui, devemos mudar de posição 27 coisas dentro de casa para que a 'mágica' comece a acontecer. Então, vale muito mudar o leiaute (atentando-se, claro, sempre para alguns posicionamentos dos móveis), comprar plantas (sempre naturais) ou resgatar aquele objeto afetivo que te trará boas lembranças. Costumo sempre dizer: quer mudar de vida? Comece pela sua casa”.