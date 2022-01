Casa de energia renovada

Cris Bevilaqua, designer de interiores especialista em projetos de feng shui : "Muitas pessoas passaram a notar que a casa é uma verdadeira âncora de proteção. A morada é um ecossistema vivo e com energia própria, é fundamental que essa potência esteja sempre alinhada com a do seu morador. A casa é o templo sagrado e trincheira, quando o lar está em harmonia é natural que a vida siga mais fluida, feliz e próspera" (foto: Arquivo Pessoal)







A mudança assusta, mesmo a positiva. O desconhecido incerto gera insegurança. E é fruto da imaginação, o quanto pode ser difícil adaptar ao novo, seja emprego, namorado, bairro, condição social... Daí o mudar quase sempre vir acompanhado do “mas”... E, geralmente, a mudança vem acompanhada do que pode dar errado e não de perceber o quanto o novo pode ser estimulante e motivador. O feng shui pode ser um primeiro passo para estimular uma transformação, seja ela qual for e conseguir pôr em prática.





Cris Bevilaqua, designer de interiores especialista em projetos de feng shui, destaca-se por fazer um trabalho de harmonização dos ambientes somente com cristais e não com troca de objetos de posição. Técnica ativa as energias positivas e neutraliza as negativas apenas com cristais, sendo uma espécie de guia que trabalha exatamente com a frequência presente em cada direção.





“Quando o projeto de feng shui é feito, não fica 'pedra sobre pedra', deixando tanto a casa como os seus moradores em plena harmonia. A partir daí é comum que tenhamos algumas surpresas, já que esse alinhamento funciona como uma espécie de filtro que deixa na sua vida apenas o que serve para você. Por exemplo, após a realização do projeto de feng shui, é comum que nas empresas os funcionários que não estão de fato vestindo a camisa deixem os cargos por conta própria, e na vida pessoal, aqueles falsos amigos se revelam. Assim, a vida passa a se harmonizar e se encaixar na frequência correta”, explica a designer.





VIBRAÇÕES POSITIVAS

Cris Bevilaqua enfatiza que o ano de 2022 será regido por Mercúrio, planeta que propõe aceleração em todos os campos da vida, assim como a tendência a resolver pendências. Segundo ela, para que os sonhos saiam do papel, será preciso fazer um planejamento antecipado e com base sólida. Se você trabalhou duro em 2021, é mais propício que o retorno chegue no próximo ano. “Devemos ter consciência de que, quando cuidamos da nossa casa, também cuidamos da nossa vida.”





Entre as dicas para somar de maneira positiva na rotina da casa e dos moradores, Cris Belibaqua aponta ouvir músicas clássicas. Elas são consideradas harmonicamente perfeitas e são uma excelente opção para alterar o padrão da vibração, deixando os espaços mais leves e convidativos. Mas, claro, cada um pode escolher a música de acordo com a sintonia que lhe atrai. “Como as músicas têm o poder de transmutar as vibrações, a minha sugestão é que sejam positivas, que falem de amor, felicidade e paz. Este tipo de iniciativa vai somar tanto para a energia da casa quanto dos moradores.”





Outra dica da especialista em feng shui é acender um incenso e fazer uma oração em voz alta pela casa. Como uma espécie de benção para atrair os seus desejos e para modificar o padrão de vibração do espaço. “Por meio desses e de outros cuidados, é possível preparar casa e a si mesmo para receber aquilo que deseja. Uma atitude para 2022 é estar sempre atento em manter a energia vibrando alto. Se está bem, tudo chega até você. Esse é o segredo: vibrar no positivo.”





Cris Belivaqua afirma que de acordo com as previsões do feng shui, 2022 será propício para questões ligadas à tecnologia, comunicação, comércio e educação. A partir de 1º de fevereiro ocorrerá a transição para ano do Tigre, que de acordo com tradição chinesa ajuda as pessoas a agirem com mais coragem e ousadia. Para a designer, as cores mais indicadas para este período são: azul, verde, vermelho e amarelo, representados pelos cristais quartzo azul, quartzo verde, jaspe e citrino.

Raquel Negri, terapeuta integrativa, destaca inúmeros recursos que, na concepção holística de sua atividade, amplificam a proteção do ambiente (foto: Márcio Lambert/Divulgação)



Irradiação de energias

Raquel Negri, terapeuta integrativa do Espaço Chama, conta que seu ambiente de trabalho foi idealizado incorporando alguns dos princípios do feng shui e, mais do que isto, ela destaca, como canalização e irradiação de boas energias, tem inúmeros outros recursos que, na concepção holística de sua atividade, amplificam a proteção do ambiente. “Aromaterapia, por meio de difusores, incensos, mensagens positivas, imagens do sagrado compõem um ambiente harmônico e equilibrado. Um dos elementos que chamam muita atenção são as esculturas naturais de espadas de São Jorge. São pinturas a óleo reproduzindo a imagem das espadas em elementos da palmeira Licuri, criadas pelo designer e artista plástico Márcio Lambert.”





As grandes espadas causam impacto e como diz Raquel, além de protegerem ainda mais o espaço, nos faz refletir sobre questões da existência e da aceitação dos elementos culturais e sagrado que nos cercam. E complementa: “É muita proteção que promove calma e bem-estar”.





Sugestões para encarar 2020 leve

Os cuidados com a casa podem e devem ser feitos durante todo o ano, para que as melhores energias estejam sempre presentes no lar.

1 – Faça uma infusão de ervas e borrife pela casa: o alecrim tem o poder de trazer mais alegria e saúde às pessoas, alguns dos fatores determinantes para elevar a energia da casa. Já a hortelã é ideal para elevar a confiança pessoal e amenizar os medos. Faça uma infusão da erva ou planta escolhida, coe, insira em um recipiente e borrife pela casa. A mesma mistura pode ser passada no corpo, de preferência depois do banho.

2 – Enfeite a casa com flores e plantas: as flores amarelas são indicadas para quem buscar trazer mais prosperidade para o lar. As espécies podem ser diversas, como girassóis, lírios, tulipas, rosas, astromelias, margaridas ou gerberas. As mudas de manjericão e orégano também trazem o mesmo efeito de abundância para a morada.

3 – Escute músicas em casa todos os dias: ligue o som! Faça uma seleção de músicas que sejam relaxantes ou que te façam bem. Para que a vibração do lar se mantenha sempre alta, o ideal é que esse ritual seja feito todos os dias.

4 – Aposte nos incensos: o incenso de lavanda ajuda a acalmar o corpo, a mente e também a casa. O aroma proporciona uma sensação de paz e auxilia na ansiedade, agindo como um tranquilizador natural. Já o mirra é recomendado para harmonizar e purificar as energias dos ambientes da casa. E se a intenção é expulsar todo tipo de energia negativa, o palo santo é recomendado.

5 – Tenha dois guardiões na entrada da casa: coloque duas pedras, como as turmalinas negras entre o rodapé e o batente da porta, sendo uma de cada lado. Os cristais vão servir como dois guardiões que protegerão a casa. Você ainda pode colocar dois vasos de plantas no lado de fora da casa (uma de cada lado). As plantas também protegerão a casa e os seus moradores.

Fonte: Cris Bevilaqua, , designer de interiores especialista em projetos de feng shui





Por que aplicar o feng shui na empresa?

1 – Intervenções para melhora do fluxo de energia e bem-estar físico dos colaboradores.

2 – Análise e correções do leiaute, em colaboração com o time de arquitetura.

3 – Estímulo à produtividade, promoção da harmonia e ativação da criatividade.

4 – Alinhamento de metas e objetivos para crescimento.

Fonte: veracasa.com.br