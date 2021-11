Referência em MG, Hospital Márcio Cunha recebe certificação internacional

Fachada do Hospital Márcio Cunha (foto: FSFX/LVBA Comunicação)

Exemplo de excelência em assistência e em gestão no Leste do Estado, o Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, acaba de ser recertificado na norma DIAS (DNV - International Healthcare Accreditation Standard).

Desenvolvida a partir de padrões internacionais de gestão, segurança assistencial e de infraestrutura, sempre alinhados à legislação local, a DIAS exigiu da Instituição investimento, capacitação e preparo de todas as suas equipes ao longo dos últimos anos para que seus requisitos fossem colocados em prática no dia a dia.

Durante quatro dias, auditores brasileiros e norte-americanos da DNV checaram os processos de gestão, qualidade, assistenciais e a estrutura física das unidades do HMC, com foco na gestão de riscos e melhoria contínua. Dentro da gestão do ambiente físico, foram avaliados também a gestão de produtos perigosos, controles de acessos e gestão de equipamentos.

Um quesito importante da norma é a avaliação dos sistemas de proteção à vida, que incluem planos de contingência para a gestão de crises, incluindo a atuação do comitê de crises, a evacuação dos prédios em caso de sinistros, a funcionalidade dos alarmes e dos equipamentos de combate a incêndios, além de itens como acessibilidade e sinalização.

A certificação DIAS desde 2014, contribuiu ainda para a melhor estruturação das ações de enfrentamento à COVID-19. A gestão de crises é um requisito de grande importância dentro da Gestão de ambiente físico e vem sendo trabalhado pela diretoria e equipes do HMC, desde então.

“Esta recertificação confirma a eficiência do trabalho diário desenvolvido pelas nossas equipes e reforça que mantemos as boas práticas para que tudo funcione da melhor maneira no processo assistencial e de gestão” destaca o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

%u201CPara além disso, contamos com profissionais que pautam suas ações pela responsabilidade ético-profissional e buscam cada vez mais a qualidade e a excelência na prestação dos serviços sempre com foco nas pessoas%u201D, relata Mauro (foto: FSFX/LVBA Comunicação)

Para a auditora líder da DNV, Palloma Vaz, o Hospital Márcio Cunha, ao longo dos anos de certificação, demonstrou aprimoramento dos processos e o amadurecimento do sistema de gestão que permitiu a excelência da assistência, sempre com foco na segurança e gestão de risco.

“O enfrentamento da pandemia de maneira proativa, responsável e oportuna evidenciou o respeito e o compromisso com colaboradores, pacientes/familiares e com toda sociedade. O desempenho do Hospital é fruto do trabalho árduo e constante de todos os colaboradores para construção de um sistema seguro evidenciado durante os ciclos de auditoria”, destacou Palloma.