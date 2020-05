Coronavírus: criatividade e inovação são aliadas no combate à crise

O evento ocorrerá em formato digital, por meio da plataforma Youtube, e será gratuito (foto: Iosays/Divulgação)

Nesta terça-feira, 12, às 19h, será realizada a segunda edição do projeto CreativeLegacy, promovido pela empresa de tecnologia e inovação Iosays. Com o objetivo de promover auxílio administrativo a empresários, para que possam se reinventar em meio a recessão financeira decorrente da pandemia de COVID-19, o evento será digital e gratuito.

Neste segundo encontro (o primeiro foi realizado em março), a reunião on-line contará com convidados especializados em inovação e reconhecidos no âmbito tecnológico nacional e internacional. A discussão será em torno do futuro da inovação no cenário pós-pandemia.

“Queremos ajudar empresas, startups e empreendedores de diferentes segmentos, compartilhando experiências sobre os impactos dessa transformação digital acelerada a que fomos expostos ao longo desses últimos dois meses, falando sobre os principais ensinamentos e como as abordagens de inovação mudarão após a quarentena”, diz.





Programação





O painel será moderado por Maria Carol Garcia, head de Inovação da Ioasys, empresa especializada em transformação digital para grandes corporações, e terá como convidados Priscila Salles, diretora de marketing do Banco Inter, e Diego Martins, senior product designer do Spotify. Demais especialistas e atuantes da área também falarão sobre o assunto.

Felicio destaca, ainda, que durante o workshop on-line, a Ioasys apresentará um estudo feito a respeito dos hábitos digitais dos brasileiros. “Para enriquecer o nosso encontro, estamos preparando um material para abordar o momento atual, as práticas digitais e o futuro do trabalho, que após apresentado na live, estará disponível para toda a comunidade.”

inscrição por meio da plataforma do Para participar da segunda edição do CreativeLegacy é preciso realizarpor meio da plataforma do Sympla . A transmissão será feita pelo canal do projeto no YouTube





