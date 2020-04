A publicação do Classicarinho Dia das Mães será no dia 10 de maio nas versões online e impressa (foto: Divulgação)

O Estado de Minas circulará, no dia 10 de maio, com uma nova versão dos Classificados. O Classicarinho Dia das Mães contará com uma página especial destinada à publicação de mensagens e fotos enviadas pelos leitores.





A iniciativa se deu, principalmente, devido à pandemia de COVID-19, visto que muitas famílias estão separadas neste momento por conta do isolamento social. Além disso, mesmo aqueles que podem estar próximos de suas mães, encontram dificuldades em comemorar a data e presenteá-las.









O valor total é de R$ 30, com direito ao desconto de 10% para assinantes. A publicação será feita no jornal impresso e, também, estará disponível na versão digital.





As homenagens podem ser solicitadas pelo telefone (31) 3228-2000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; aos sábados, das 8h às 13h, ou na Loja de Classificados, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 291 – Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pelo telefone (31) 3263-5404, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 18h30. O prazo para finalizar o pedido se encerra às 16h do dia 7 de maio.





Serviço





Classicarinho Dia das Mães

Publicação: 10/5, Dia das Mães

Valor: R$ 30 – assinantes do Estado de Minas têm 10% de desconto

Forma de pagamento: Boleto bancário, cartão de crédito ou de débito

Como anunciar: Ligue (31) 3228-2000, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h; aos sábados, das 8h às 13h, ou faça a solicitação na Loja de Classificados, localizada Av. Getúlio Vargas, 291 - Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pelo telefone (31) 3263-5404, de 2ª a 6ª feira, das 10h às 18h30