Envelhecer: como encaramos este desafio?

Apesar de ser um ganho, esta mudança na estrutura demográfica traz inúmeros desafios. Estima-se que, em 2050, a cada 5 pessoas, uma terá mais de 60 anos. Atingiremos 20% da população de idosos. Teremos o maior contingente populacional de idosos do planeta no Brasil.Isto acarreta necessidade de que os governantes desenvolvam programas para o cuidado destas pessoas que atingem idades mais avançadas e que a população se conscientize da necessidade de mínimos cuidados para um envelhecimento saudável, onde consigamos manter, na nossa velhice, duas condições fundamentais: AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. Autonomia para tomarmos decisões e independência para executarmos estas decisões.

Envelhecer pode significar um acumulo de perdas (vitalidade, saúde, emprego etc), porém também pode ser ressignificado como uma fase em que teremos benesses, como tempo para fazermos o que bem entendermos, disponibilidade para dispensarmos afeto às pessoas que são amadas , parcimônia para orientamos as pessoas de forma experiente e ponderada e também tempo de executarmos projetos de viagens, cursos, aprendizado, espiritualidade, doação, amizades e até exercermos atividades que nunca imaginamos que seriamos capazes.Quem não gostaria de aprender a tocar um instrumento musical? Quem não gostaria de saber uma nova língua? Quem não iria querer conhecer lugares e pessoas novas? São muitas as possibilidades e devemos aproveitá-las. O principal é desenvolvermos mecanismos de RESSIGNIFICAR o ENVELHECER.