Reuniões desnecessárias: prepare-se para a transformação digital

As fatídicas reuniões que poderiam ser substituídas por um e-mail são um sinal de que sua empresa não está preparada para a transformação digital

Quem acha que vivemos uma epidemia de reuniões? Mesmo antes da pandemia, reuniões desnecessárias já eram uma praga.

E com o home office e a rápida popularização de softwares como Zoom, Teams, Google Meet e muitos outros, houve quem tornou muito mais produtivo o ato de se reunir, mas, por outro lado, houve quem tornou mais aguda a sua ânsia por reuniões.

E aí surgiu mais um paradoxo da transformação digital. Pessoas que adotam novas tecnologias para serem mais produtivas, otimizar processos e criar novas formas de se conectar com seus times e seus clientes estão marcando um golaço quando buscam construir uma estratégia clara e assertiva para essa jornada.

No entanto, quem apenas "digitaliza" a burocracia, a hierarquia, o excesso de processos está na verdade, digitalizando sua incompetência.

Empresas muito hierarquizadas, com muita burocracia, muitos "chefes"e poucos líderes nunca serão inovadoras. Quando muito, serão usuárias tardias de boas tecnologias, que perderão eficiência pelo fator humano.

Além disso, hoje há muitos métodos ágeis para incrementar processos e a gestão dos desenvolvimento de produtos e serviços de uma empresa. Há o Scrum, o Kanban, o design thinking e suas derivações, onde as reuniões são bem demarcadas e céleres, demonstrando bem a mentalidade da empresa e sua cultura (claro que quando bem implantadas).

Além dos novos métodos e tecnologias, há a concessão de autonomia para as pessoas certas, o próprio home office bem implementado e, ao fim e ao cabo, o bom senso das pessoas que demandam outras pessoas.

Se você é daqueles que vive saindo de reuniões "que poderiam ser um e-mail" vai se identificar com esse texto.

