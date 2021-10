Transformação digital na gestão pública? Qual o caminho?

Demandas crescentes e contínuas da sociedade por maior transparência, qualidade e eficiência nos serviços públicos devem estimular gestores públicos a serem mais inovadores e digitais, o que não é tarefa simples na estrutura cultural e de governança pública.





Canais digitais, processos otimizados e serviços on line devem também proporcionar maior interação do estado com empresas e cidadãos , agregando mais transparência e controle social à eficiência dos serviços públicos.