Desespero de Bolsonaro indica Datafolha devastador logo mais às 18h; a ver

O "mito" completamente descontrolado (foto: Reprodução/Facebook/EM) O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ferozmente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especialmente o ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que seu partido, o PL, de Valdemar Costa Neto, ex-presidiário no Mensalão , emitiu uma nota apócrifa, ou seja, sem assinatura, ainda que em papel timbrado, atacando a segurança das urnas eletrônicas e colocando as eleições sob suspeita de fraude.





Bolsonaro, em “live”, também disse que determinará às Forças Armadas intervenção em zonas eleitorais que, por ventura, impeçam eleitores de votar trajando a camisa da Seleção Brasileira de Futebol, e, ainda, voltou a acusar o ministro Moraes de vazar à imprensa os dados contidos no aparelho celular de seu ajudante de ordens, investigado no âmbito do inquérito das fake news, que implica sua esposa, Michelle Bolsonaro





O tom das ameaças e dos ataques são tão ou mais altos que no auge da ânsia golpista, próximo ao 7 de setembro, Dia da Independência, no ano passado, quando o presidente afirmou que “ não mais respeitarei as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)”, em particular, como sempre, seu principal desafeto, o ministro Moraes, que antecede o segundo maior alvo de Jair Bolsonaro, o ministro Barroso.









Os últimos resultados indicavam a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno , porém dentro da chamada “margem de erro”. Com essa amostragem gigante, a se confirmar as suspeitas de crescimento do petista, a possibilidade de vitória já no domingo poderá ser ratificada fora da “margem de erro”, influenciando sobremaneira a decisão do eleitor neutro em direção ao conhecido “voto útil”.





O documento do PL sobre as eleições é de tal sorte vazio e falacioso, e em tese, criminoso, que foi anexado, por ordem de Alexandre de Moraes, ao inquérito já em andamento contra os atos antidemocráticos . As acusações do presidente contra o mesmo ministro, por suposto vazamento de dados, não apresentaram qualquer prova, ao contrário, o próprio magistrado determinou a apuração pela quebra do sigilo.





Por fim, quanto à proibição da camisa da Seleção, não há nada que indique tal veto pelo TSE, senão as próprias ilações espalhadas pelos bolsonaristas. E mesmo que fosse real, as Forças Armadas não poderiam intervir nas zonas eleitorais conforme afirmou o presidente da República. Todos esses factóides, potencialmente criminosos, não passam de gasolina em uma fogueira golpista prestes a ser apagada pelas urnas.