Horário eleitoral: quando Bolsonaro diz uma verdade, eu custo a acreditar

Dois telhados de muito vidro (foto: Reprodução/Fotomontagem/Google Images)

Costumo dizer que o melhor da campanha eleitoral é a pancadaria (metafórica, é claro), o festival de agressões e ataques dos candidatos, uns aos outros. Sim, porque propostas e ideias para o País não existem, e quando existem, são mentiras e/ou promessas que jamais serão cumpridas. Logo, baixaria é o que nos resta, e a diversão, garantida.

Este ano está especialmente divertido, já que os dois principais candidatos à Presidência de Banânia são, dentre tantos atributos, corruptos, sociopatas, mentirosos, autocratas, mensaleiros, rachadores, milicianos, ditadores, pais de filhos enrolados com a Justiça, sócios do Centrão e mais uma interminável lista nada abonadora. Mas quem se importa?

Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, com aquela cara de pau que Deus lhe deu - segundo os bolsonaristas, o diabo -, mente e “remente”, aos quatro cantos, que foi inocentado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e até mesmo pela ONU (Organização das Nações Unidas), neste caso, “em duas instâncias”, hahaha. Taqueupariu, viu? Duas!!

Bem, a verdade é que o chefão petista não foi inocentado porcaria nenhuma, muito menos pela ONU, que não é tribunal nem tem “duas instâncias”. Na Justiça (Justiça?) brasileira, o líder do Mensalão teve as penas anuladas. E na Organização das Nações Unidas, nem isso. Um órgão qualquer, ligado ao Comitê de Direitos Humanos, emitiu um parecer; e só.

Mas o “dono” do Petrolão conhece bem Banânia e sabe que mentir funciona, haja vista Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, que nega ofender as mulheres, nega ser racista, mesmo dizendo que um negro é pesado em arrobas, nega ser homofóbico, ainda que prefira um filho morto a um filho gay, e até nega, vejam só!, que não boicotou as vacinas.

Aliás, por falar em negacionismo, e não me refiro às 700 mil mortes por COVID-19 - aquela gripezinha que mataria menos que um “resfriadinho” -, o patriarca do clã das rachadinhas não negou a compra, em dinheiro vivo, de imóveis como fizeram os bolsokids, dizendo tratar-se, como é mesmo?, de “moeda corrente”. Ponto para o devoto da cloroquina!

Voltando ao tema da coluna, em seu horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nem nunca teve nada, o amigão do Queiroz (miliciano que entupiu a conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 90 mil reais em cheques) mandou a real e desmentiu a lorota petista de que o ex-tudo (ex-presidente, ex-condenado, ex-presidiário) foi inocentado.

Didaticamente - de forma clara até para um petralha entender -, a propaganda “desenhou” a situação do parça do Zé Dirceu, e o comparou a um ladrão preso, que fora solto para ser julgado em outro local. Melhor ainda: mostrou Palocci, o ex-sócio do PT, confessando a propina de 300 milhões de reais, com a confirmação do corruptor, Marcelo Odebrecht.

Agora, aguardemos o troco petista, pois vingança vem a galope. E por falta de crime, ops!, de assunto, é que não faltará resposta. Aliás, se o bando precisar de inspiração, basta uma “googlada” (ricardokertzman + Bolsonaro) que encontrará farto material. E continuando meu merchan, os bolsominions podem “googlar” (ricardokertzman Lula), que irão se divertir à beça também.