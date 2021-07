Líder de organização criminosa quer interdição ou impeachment de Bolsonaro

Lula e Bolsonaro: "São estes dois trastes os favoritos em 2022" (foto: AFP)

Lula, o meliante de São Bernardo, apontado pelo MPF como chefe de quadrilha, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar sobre as , o meliante de São Bernardo, apontado pelo MPF como chefe de quadrilha, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar sobre as suspeitas de corrupção nas compras de vacinas pelo Ministério da Saúde.





Em entrevista ao jornal O Liberal, de Belém, o ex-tudo (ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) declarou que, ‘se for verdade as denúncias de corrupção, se for verdade o gabinete paralelo, se for verdade o que estão falando sobre esse governo, então acho que a CPI pode pedir ao STF a interdição do Bolsonaro, ou, com base no relatório, mais um pedido de impeachment’.









Um embate como este escancara o tamanho da nossa encrenca; a profundeza da nossa fossa abissal. São estes dois trastes os favoritos em 2022. Se não surgir o nome da salvação , um deles terá mais quatro (ou oito) anos para roubar e deixar roubar; entupir o governo com sindicalistas e com mais militares inúteis; produzir mais milhares, quiçá milhões, de novos cadáveres por doenças, fome e miséria.





Bolsonaro, sua metástase. E o povo brasileiro é o doente terminal que insiste em não se tratar nem em não morrer. O remédio seria o voto, mas como as vacinas contra a Covid, ou é ausente ou está estragado. E o pouco que resta é insuficiente para imunizar o País contra os vírus do Lula é uma espécie de câncer., sua metástase. E o povo brasileiro é o doente terminal que insiste em não se tratar nem em não morrer. O remédio seria o, mas como as vacinas contra a Covid, ou é ausente ou está estragado. E o pouco que resta é insuficiente para imunizar o País contra os vírus do lulopetismo e do bolsonarismo , já que juntos formam um rebanho impossível de se vacinar. E de se curar.