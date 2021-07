Após sumiço, Lula parabeniza 'superpedido' de impeachment contra Bolsonaro

Após cobranças, o ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) se pronunciou sobre o 'superpedido' de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (30/6). O petista parabenizou a oposição e ressaltou que as manifestações devem pressionar o presidente da Casa para acatar.

“Parabenizo as forças de oposição aoe os movimentos sociais que conseguiram unificar os mais de 120 pedidos depra pressionar o Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação”, escreveu Lula em sua conta do Twitter.