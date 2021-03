Romeu Zema, do Novo, ficou velho, e mais tucano que um próprio

No campo político, Zema tem deixado a desejar (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) partido que mais me identifico atualmente. Eu votei em Anastasia, apesar do PSDB, partido que, faz muito tempo, não me identifico mais. Porém, eu estava tão feliz com a derrocada do PT, que qualquer resultado me faria feliz. Dito e feito! O Novo venceu e eu comemorei o rumo “inédito” que Minas Gerais escolheu, após anos e anos de alternância entre tucanos e petistas. Eu não votei em Romeu Zema em 2018, apesar do Novo, oque mais me identifico atualmente. Eu votei em Anastasia, apesar do PSDB, partido que, faz muito tempo, não me identifico mais. Porém, eu estava tão feliz com a derrocada do PT, que qualquer resultado me faria feliz. Dito e feito! O Novo venceu e eu comemorei o rumo “inédito” que Minas Gerais escolheu, após anos e anos de alternância entre tucanos e petistas.





Considero a administração Zema muito boa. Principalmente por se tratar de um “outsider”. O jogo político, como todos sabem, é bruto. E não raras vezes, sujo. Para um empresário de sucesso, neófito no trato com deputados, contando com uma bancada diminuta na ALMG - dominada por partidos e políticos tradicionais -, e um “pé-frio” danado (de cara, Brumadinho. Em seguida, pandemia), o simpático Chico Bento vem se saindo muito bem.









Infelizmente, no campo político, o governador tem deixado, a meu ver, muito a desejar. Espera-se do chefe do executivo do segundo estado mais importante do país; o segundo maior colégio eleitoral, força, e não fraqueza. Espera-se liderança, e não subserviência. Espera-se, sobretudo, autonomia. Ao se omitir do debate político nacional, Zema mostra-se um garotinho com medo de perder a mesada do pai ou o voto de parte dos mineiros.





Não vou discutir a atuação genuinamente homicida de Jair Bolsonaro e seu desgoverno aloprado diante da pandemia de coronavírus. Gosto é gosto e opinião é opinião. Se Romeu Zema considera adequada, ok. É direito dele. Agora, deixar de subscrever a carta assinada por 16 governadores , insatisfeitos com os ataques, muitas vezes de cunho pessoal, que o amigão do Queiroz faz contra os mesmos, é uma covardia inaceitável para mim.





Primeiro porque não faz valer a força política e econômica de Minas, a fim de frear os ímpetos autoritários e politicamente desleais do pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais. Segundo porque abandona seus colegas governadores à própria sorte, e sendo poupado de tais ataques, isso me parece oportunismo. E se não fosse? Se fosse também um alvo da fúria tirana do devoto da cloroquina e sua horda fascistóide?