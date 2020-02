O subdesenvolvimento brasileiro bate à porta a cada verão

(foto: Túlio Santos / EM DA PRESS)

O tal do Politicamente Correto adota termos amenos para situações dramáticas. Exemplo: favela agora é comunidade, como se um substantivo fosse capaz de mudar as condições degradantes de vida, de dezenas de milhões de brasileiros.





O mundo adotou o termo ‘’ para rotularcomo o. Antes éramos conhecidos comoou. Daí, alguém pensou: ‘Coitados! São tão sofridos. Vamos melhorar a autoestima deles’. Pronto! Imediatamente fomos promovidos.Caminho para completar 53 anos de vida. Nasci e cresci ouvindo a promessa de um país do. Já adulto e sem ilusões, desenvolvi umrígido e áspero em relação ao Brasil. Talvez movido pela, talvez movido pela, talvez movido peladoentia que sinto por nações desenvolvidas.Enquantoderrete sob águas torrenciais, zilhões de mosquitas (êêê saudade da Dilminha, hehe) depositam seus ovos por aí. Um surto de, do tamanho das enchentes , pronuncia-se no horizonte. Mas nosso prefeito fala em colocar 5 milhões de foliões nas ruas, no Carnaval. Em 2019, segundo a(PRF), 5.332 pessoas perderam as vidas nasfederais. Apenas no recente feriado de, 863 mortes em acidentes rodoviários. Para ajudar, o presidente‘quer porque quer’ acabar com os radares de velocidade. Será que um dos negócios da família, além de chocolates, é funerária?Tradicionalmente, janeiro é também o mês do cocô nasbrasileiras. A estação chuvosa arrasta, sem dó nem piedade, ourbano não tratado para o mar. Resultado: mau cheiro eassociadas, além de praias interditadas e a consequente queda no, no faturamento do setor e na arrecadação fiscal., destruição,… A cada início de ano vivemos uma espécie de ‘looping’ temporal. É como no filme Feitiço do Tempo (Groundhog Day, 1993 -), onde Phill, um arrogante apresentador de TV, interpretado pelo genial Bill Murray, acorda sempre no mesmo dia.Só que Phill tem a companhia da ma-ra-vi-lho-sa Andie MacDowell. Já ‘nosotros acá’ temos a de, com aquele olhar soturno e voz grave a anunciar nossas tragédias, nos lembrando impiedosamente do quão subdesenvolvidos (em desenvolvimento é o escambau!) nós, miseravelmente, somos.