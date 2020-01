A cultura e os neandertais do ódio nas redes sociais

O Jesus retratado no Especial de humor do Porta dos Fundos desagradou muita gente (foto: Netflix/Divulgação)

A penetração da internet, em absolutamente todos os estratos sociais, ainda que, obviamente, em maior ou menor grau, assim como a massificação das redes sociais e aplicativos de mensagens, deram forma e conteúdo a comportamentos individuais antes despercebidos.





Democracia em vertigem, filme de cineasta mineira, está indicado ao Oscar 2020 (foto: Netflix/Divulgação)

O chamadoé o exemplo mais aparente destas. Ódio, neste caso, não é aquele sentimento que nos faz enrubescer as bochechas, acelerar o coração, esbugalhar os olhos e sentir aquele desejo incontrolável de tascar um sopapo na fuça de alguém, mas um, sobretudo no ambiente virtual.Recentemente, atem sido alvo frequente denas redes sociais. O privilégio dae da ira não é mais doe da. Que digam os filmes Democracia em vertigem Especial de Natal: a primeira tentação de Cristo , e seus autores ( Petra Costa Porta dos Fundos ), coincidentemente ou não, militantes de esquerda.Em anos passados, boa parte do, que dispõe de tempo, mínimae acesso às redes sociais, dedicou energia e meses ao debate daa exposições de arte ou peças teatrais, por apresentaremde. Hoje, a treta é por causa de religião e narrativa política.Não é do meu gosto ‘encenação teatral’ onde ‘atores’ introduzem os dedos nos ânus uns dos outros. Por isso não vou e, consequentemente, não levo a minha filha de doze anos. Tampouco me aprazemque debocham deou carregam para as telas umafalsa e dissonante da minha. Igualmente não os assisto, e assim não torro tempo e dinheiro me irritando.Ato contínuo, como não vi e não me incomodei com o que não considero útil, não trago comigo o sentimento e o comportamento do ‘ódio’. Por isso, não inundo as redes sociais de comentários energúmenos e nem entulho ocom ações mesquinhas para satisfação pessoal ou favorecimento político.Se eu tivesse o poder de influenciar alguém, o faria no sentido de mais tolerância e menos. Que cada um expresse sua ‘arte’ da forma que bem entender, desde que dentro das leis, claro, e que receba apenas o que merece de quem não gostar: o desprezo.Xingamentos e pedidos de censura são expressões toscas desse tal ‘ódio’. Para mim, exercido por gente bocó, que emocionalmente ainda não saiu das. Que fiquem por lá e deixem o mundo civilizado (com todas as suas visões e narrativas) em paz.