O populismo não é de direita nem de esquerda!

(foto: Nelson Almeida/ SCOTT OLSON/ CLAUDIO CRUZ/ Evaristo Sá/ Emiliano Lasalvia /AFP)

Um populista raramente escapa de ser charlatão. Também raramente escapa de ser mentiroso. E manipulador, cínico e outros adjetivos do gênero.



Tomem como exemplo o ex-presidente Lula. Reúne todas as características acima, além de ser um criminoso duplamente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Não só jura que é inocente, como um perseguido político pelo judiciário. Sinceramente, né.



Sua parceira de crimes e ideologia, a recém-eleita vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusou juízes federais de persegui-la e a polícia de prisões arbitrárias dos seus amigos corruptos.



Evo Morales, auto-exilado também na Argentina, teve decretada, na Bolívia, sua prisão por crime de sedição e terrorismo. Como é característico na sua tribo - não indígena, já que um índio de araque, mas na ideológica - acusou o judiciário do seu país de perseguição e disse que seu pedido de prisão é inconstitucional.



Para variar o lado, da esquerda para a direita, vejam algumas das declarações de Donald Trump, após seu pedido de impedimento ter sido aprovado na Câmara americana: ‘os democratas não aceitaram a derrota nas urnas’; ‘eles estão consumidos pelo ódio’; ‘tentarão anular os votos de milhões de patriotas americanos’.



É impressionante a semelhança das declarações e a negação da realidade. Todos os citados acima cometeram crimes, sim. Uns de ordem moral, outros, política, e outros, ainda, econômica. Mas nenhum é perseguido político. Nenhum está sendo acusado ou processado sem provas. Todos são embusteiros intelectuais que infringiram as leis.



O populismo é uma praga! E eu não poderia encerrar este texto sem lembrar do nosso presidente, Jair Bolsonaro, espécime mais que representativo da classe. Espero que nunca se enrole com a Justiça, mas, se enrolando, aposto minhas calças e cuecas que o discurso será exatamente o mesmo. E o risco de me verem pelado é zero.



Eis aí uma boa notícia por causa dos populistas, não é verdade?



Excelente 2020 a todos!