Os extremos precisam de um freio, e já!

A estupidez e babaquice nacionais atingiram o ápice nesta semana assombrosa para o Brasil. Enquanto um presidente, cada vez mais despido do pudor e liturgia que o cargo lhe impõe, distribuía gestos de banana e insinuações sexuais grotescas aos jornalistas, um cangaceiro travestido de senador, num surto de coronelato do século XIX, atirou uma retroescavadeira sobre uma multidão de policiais em greve e acabou baleado.





Para quem não sabe, me refiro a, irmão do não menos ‘cangaceiro’, igualmente mestre na arte das, sejam físicas ou verbais. Essa gente, idolatrada por legiões de ignorantes brutalizados nas, está transformando o Brasil numa(virtual, na internet) e agora real, como nas ruas e praças de Sobral, no Ceará.Quando o melianteda Silva, duplamente condenado em segundo grau por, iniciou, ainda em 2003, quando flagrado em seu primeiro crime como presidente (Mensalão), o arranca-rabo de classes no País, atirando pobres contra ricos, pretos contra brancos, nós contra eles (eles eram o nós e nós éramos o eles), gente como eu já alertava para oque colheríamos nos anos vindouros; e aí está.de Jair Bolsonaro e a consequentede, que tomou conta doe de grande parte da, em resposta a dezesseis anos de ideologização de, trouxe consigo umdo tecido social brasileiro como jamais visto antes, com reflexos claros na falta de limites de agentes públicos, autoridades e população em geral.O ‘samba do crioulo doido’ que tomou conta do Brasil nesta semana, atingiu o ápice também com as declarações destrambelhadas de um militar, costumeiramente equilibrado (General Heleno) , e de um tradicional político rasteiro, conhecido por suas posições sempre ‘nem lá nem cá, muito antes pelo contrário’ (, presidente da Câmara dos Deputados), em que acusou o outro de ser chantagista e recebeu como resposta a pecha de velho ideologizado Se alguém ainda duvida que o Caminhão Brasil perdeu os freios e segue ladeira abaixo rumo aodo ódio e selvageria explícitos, é porque ou está completamente alienado da realidade ou simplesmente é mais um destes trogloditas, partícipes desta bestialidade toda que está em curso.De minha parte, clamo pore o mínimo de, mas sei que são mercadorias raras nestes dias sombrios.