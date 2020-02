Heleno diz que foi vítima de 'invasão de privacidade' após polêmica

(foto: Valter Campanato/Ag. Brasil) ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou nesta quarta-feira que a divulgação de sua fala sobre a atuação do Congresso é uma “invasão de privacidade”. Na manhã desta quarta-feira, o militar disse que o Executivo não pode aceitar a “chantagem” do Parlamento e propôs que o governo desse um “foda-se” para os congressistas.





“Ressalto que a opinião é de minha inteira responsabilidade e não fruto de qualquer conversa anterior, seja com o senhor presidente da República, com o mininstro Paulo Guedes, com o ministro Ramos, ou com qualquer outro ministro”, afirmou.



A fala do ministro foi transmitida na terça-feira (18) ao vivo, via internet, pelo perfil do presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. A transmissão mostrava o evento de hasteamento da bandeira em frente ao Palácio da Alvorada. Heleno estava conversando com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. No diálogo, Heleno diz que o governo não pode “aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo”.

Nesta quarta-feira, pelo Twitter, ele afirmou que apenas demonstrou insatisfação com o orçamento impositivo (medida que tem sido defendida pelos parlamentares).





“Externei minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz, substancialmente, o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios.”





Para o ministro, os pedidos feitos pelos parlamentares “prejudicam a atuação do Executivo e contrariam os preceitos de um regime presidencialista”. Heleno diz que “se desejam o parlamentarismo, mudem a constituição. Sendo assim, não falarei mais sobre o assunto”.

