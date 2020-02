Senador Cid Gomes é baleado ao tentar 'furar' bloqueio em protesto de policiais no Ceará

Cid Gomes foi alvejado por tiros de bala de borracha em protesto de policiais no Ceará (foto: Reprodução/Twitter)

Confira momento que Cid Gomes é baleado em Sobral: https://t.co/3easjYQdxM pic.twitter.com/Gt3XWoy0Ea %u2014 O POVO Online (@opovoonline) February 19, 2020

(PDT-CE) foi, nesta quarta-feira (19/2), em meio a umdeem, no Norte do. Após ser atingido, ele foia umda região.Emgravados do momento da confusão, Cid Gomes pilota umae tenta derrubar um portão em umfeito por policiais em uma base militar. Informações iniciais eram de que o projétil que atingiu o senador seria de. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele foi alvo deCid Gomes organizou uma ofensiva contra os policiais que ameaçam greve. Os PMs chegaram a ordnar que comerciantes de Sobral fechassem suas lojas.Antes de tentar 'furar' o bloqueio, Cid fez um discurso com críticas às paralisações de parte da Polícia Militar do Ceará. "Eu vim aqui defender a paz e a tranquilidade do povo de Sobral. Ninguém será chantageado, ninguém deixará de trabalhar, de abrir suas portas e caminhar com tranquilidade em Sobral", disse o senador."Uma coisa é se amotinarem em um local, outra são os próprios que deveriam defender a paz e a tranquilidade serem eles próprios os incitadores da violência. Eu tô aqui desarmado, e vou enfrentar quem armado estiver, sob o custo da minha vida. Mas ninguém vai fazer o que esses bandidos estão fazendo aqui em Sobral", afirmou.Um grupo de policiais que é contrário à proposta do governo de reestruturação da carreira da categoria no estado realiza, desde terça-feira, manifestações que a Secretaria da Segurança considera 'motim' e 'vandalismo'.