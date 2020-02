Ciro reage a ataques de Eduardo Bolsonaro: ''será necessário que nos matem antes que milícias controlem o Ceará''

Ex-governador Ciro Gomes (E) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press e GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO )

Reação de Ciro

''Coroné''

Miliciano

Posts apagados

Boletim médico

O ex-governador do Ceará(PDT), irmão do senador licenciado(CE/PSDT) - baleado em confronto com a PM de Sobral (CE)-, participou de um bate-boca, nas redes sociais, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho 03 do presidentePara o deputado, por meio de tuíte, Cid não teve "teve um mínimo de inteligência'' ao lidar com os grevistas. A mensagem veio acompanhado do vídeo com o momento em que o senador licenciado é baleado, que acabou sendo apagada do perfil de Eduardo.Na sequência, no entanto, o deputado voltou a fazer outra postagem. Dessa vez, baixou o tom da crítica, mas disse que Cid cometeu uma '' uma atitude insensata''.Ciro Gomes não titubeou para responder aos comentários do filho do presidente, aproveitando para criticar toda a“Será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o Estado do Ceará como os canalhas de sua família fizeram com o”, escreveu Ciro, que concorreu contra Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.Diante da reação de Ciro, Eduardo voltou à carga no: "Nem 4 horas que o irmão foi alvejado após tentar atropelar dezenas de policiais, mulheres e crianças com uma retroescavadeira, e o coroné (sic) já usa o caso pra fazer política. Talvez porque, a essa altura, só assim consegue ter relevância. Patético''A resposta de Ciro a Eduardo faz referência à investigação relacionado ao senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), irmão mais velho de Eduardo, com o miliciano, morto há onze dias na Bahia.Em 2005, Flávio propôs que Nóbrega recebesse a Medalha Tiradentes, mais alta honraria do Legislativo fluminense. À época, o miliciano estava preso por suspeita de homicídio.O deputado apagou os dois tuítes com críticas aos irmãos Cid e Ciro, mas postou um terceiro afirmando que o ato dodeveria ser classificada,'' no mínimo, como tentativa de homicídio com dolo eventual".Cid que, de acordo com boletim médico do, em Sobral, está "lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos", foi baleado, nessa quarta-feira (19), quando tentava furar o bloqueio, com uma retroescavadeira, de, no, aquartelados em uma batalhão da corporação.O senador licenciado teve na manhã desta quinta-feira (20)da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração e foi transferido para a enfermaria.De acordo com boletim médico, Cid Gomes deu entrada naquela unidade hospitalar, "vítima depor arma de fogo no hemitórax esquerdo" e após o atendimento inicial seu quadro clínico evoluiu sem intercorrências, mantendo-se "hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva".