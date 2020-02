Ciro Gomes: Cid Gomes foi vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de PMs

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) comentou em sua conta no Twitter sobre a violência sofrida na tarde desta quarta-feira, 19, pelo seu irmão e senador licenciado pelo Ceará, Cid Gomes. Segundo Ciro, o senador foi "vítima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados". A situação aconteceu em Sobral, no Ceará.



"Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo. Novos exames estão sendo feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", informou Ciro Gomes.



Cid foi atingido pelos tiros enquanto tentava arrombar o portão de um batalhão da Polícia Militar cearense na cidade de Sobral. Operando uma retroescavadeira, o parlamentar avançou contra o portão e os agentes de segurança que estavam no batalhão, como pode ser visto em vídeos publicados na internet. O senador criticava os protestos de policiais, que reclamam aumento salarial.



Ciro Gomes disse esperar "que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei".



O líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE), disse que duas balas de verdade que atingiram o ombro de Cid. "Não foram de borracha", contou o deputado.