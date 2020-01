O que o caso Backer pode ensinar às empresas, ao governo e à sociedade

Até pouco mais de 20 dias, a Backer era um exemplo de sucesso. Seus controladores eram admirados e invejados. A vida da empresa e dos empresários seguia brilhante e feliz. Num passe de mágica (de magia negra, eu diria), tudo ruiu. Hoje, a empresa encontra-se às portas de um futuro muito difícil, e seus sócios, às portas da Justiça criminal.

Quanto maior a altura, maior o tombo. Mais um ditado popular. Pessoas, empresas etendem a não se precaver. A tal ‘zona de conforto’ é a morada do desastre anunciado. Planos de emergência, de contingência, gestores de, fundo de reserva, seguros, etc são artigos raros no cotidiano do Brasil e dos brasileiros comuns.