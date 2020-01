O Irã não vai acabar com o mundo

(foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP)

A vida passa rápido e nos é impossível enxergar a história como ela é. Os fatos de hoje só serão compreendidos corretamente daqui a cinquenta ou cem anos. Hoje entendemos perfeitamente o que foram a Revolução Industrial, a Crise de 1929 ou a Segunda Guerra Mundial.





Em pleno, a humanidade ainda convive come flagelo social; guerras civis, étnicas e militares. O mundo capaz de feitos magníficos nas artes, telecomunicações, medicina e astrofísica não consegue eliminar as mais comezinhas questões humanas. Irã e outras ditaduras, terroristas ou não, continuarão existindo ainda por décadas. Talvez séculos. Mas dúvido que por milênios. O futuro não será generoso com estas, onde grupos armados poderosos oprimem milhões de pessoas em nome de ideologia, religião ou satisfação financeira pessoal.Ditadores e terroristas precisam de. Muito dinheiro. Só assim adquirem ase o- muitas vezes através da, como no caso da- que sustentam seus regimes tirânicos. Contudo, num mundo cada vez mais intrincado e cooperativo, financiar ditaduras e terrorismo tem sido cada vez mais difícil.Para piorar a situação dos(e melhorar a nossa), commodities como oe oestão com os dias contados. Ou melhor, com os anos contados.surgem e são desenvolvidas em velocidades estonteantes. Em breve, dentro do contexto histórico, estaremos tão distantes dos combustíveis fósseis quanto estamos, hoje, do fogo como gerador de calor.Com isso, restará insustentável a manutenção decomo os. A própriajá percebeu isso e vem caminhando, ainda que a trancos e barrancos, no sentido de maise menos; maise menos. E o país não depende de commodities, sejam agrícolas ou minerais, para viver.Também não é à toa que as ditaduras árabes têm incorporado cada vez mais os valores doe diminuído aentre seus ‘súditos’. Além disso, buscam introduzir em suasoutros indutores de desenvolvimento, como, a fim de diminuírem ado petróleo.Tomemos o exemplo de, a únicado Oriente Médio. Um país aberto, plural e vibrante. Cercado de inimigos, carente dee atingido por todo tipo deao redor do mundo, escolheu o caminho da liberdade e do, amparado por educação e princípios liberais. Hoje, encontra-se namundial. Um sonho distante para seus vizinhos.Tendemos a pensar que tudo está ruim e que a vida humana encontra-se, outra vez, à beira do abismo. Nada disso! Nada mais falso! É que os anos passam rápidos e a vida é curta. Mas aé longa. O Irã não vai acabar com o mundo. Mas um dia, daqui a décadas, irá mudar. E para melhor.Parafraseando Lulu Santos , “eu vejo a vida melhor no futuro; eu vejo isso por cima de um muro; de hipocrisia, que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta; repleta de toda satisfação; que se tem direito, do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era; de gente fina, elegante e sincera; com habilidade, pra dizer mais sim do que não”.Há trinta anos Lulu espera por dias melhores. Eles virão! Mas repito: a vida é curta. Nem ele nem eu veremos. Que asfuturas desfrutem bem, pois vai ser muito legal.