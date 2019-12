Um ano para sorrir, que termina triste

Tinha tudo pra ser um ano de comemorações mas... (foto: Pixabay)

Em menos de um ano de novo governo, a taxa nacional de homicídios despencou mais de 20%. A inflação continua baixa e controlada. O risco-país encontra-se abaixo dos 100 pontos, algo inédito em mais de uma década. E a Selic desceu ao recorde histórico (4.5%). Por que, afinal, o Brasil - e brasileiros - continuam tão pessimistas e mal-humorados?





Posso identificar três principais focos: as quase diáriasdo presidente, seus filhos e ministros amalucados; o cada vez maiordo; a crescenteadvinda doe daimpregnada nas Cortes de Justiça.Dos três, o mais fácil de corrigir seria Bolsonaro e sua turma, mas não há sinal nesse sentido, num raio de 250 mil quilômetros quadrados. Quanto ao Congresso, as decisões são cada vez mais dissonantes do desejo da sociedade ( pacote anticrime , etc). E o Judiciário continua de mal a pior, senão vejamos as recentes entrevistas de Dias Toffoli , além dos ‘grampos’ envolvendoe as prisões dos desembargadores baianos.precisa muito de dinheiro parae o mundo está com os cofres lotados. Mas ricos não são ricos à toa.não ficam ricos rasgando dinheiro ou investindo mal. Ricos correm riscos quando o prêmio compensa, e o Brasil não está compensando, a despeito doque ensaia iniciar-se. Por isso não deslanchamos, não criamos, não melhoramos ae continuamos mal-humorados, para não dizer ‘putos da vida’, com o país.Que os donos das canetas - e das línguas soltas - tenham mais juízo eme pensem na sociedade que lhes banca a boa vida. Do contrário, infelizmente, ainda que com tantos motivos para sorrir, provavelmente continuaremos ranzinzas e reclamões. Pior.e cada vez mais parecidos com o Chile de dois meses atrás, se é que me entendem.Boas Festas!