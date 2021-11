Tá sobrando mês no fim do seu salário? Aprenda a virar esse jogo

(foto: Pixabay) Há algumas semanas eu comentei aqui que, na minha roda de amigos, 10 em cada 10 pessoas dizem que vivem só para trabalhar e pagar contas. O que eu não disse é que, pra pelo menos metade dessa turma, nem pra pagar contas o dinheiro tá sendo suficiente. É aquela lógica do "falta mês no fim do meu salário", sabe?





Se a sua grana acaba no mesmo dia que o salário cai e não sobra nada pra passar o resto do mês, você está no lugar certo. No artigo de hoje, vou compartilhar algumas dicas para te ajudar a guardar dinheiro mesmo ganhando pouco e fazer seu dinheiro render mesmo sem investir.





Bora lá aprender?





Entenda por que sobra mês no fim do seu salário





Antes de começar a pensar em alternativas para reverter essa situação, é preciso lembrar das razões que te levaram até ela. Você já tinha parado para refletir sobre isso?





De forma bastante genérica, eu posso afirmar que, se está faltando mês no fim do seu salário, de duas, uma: ou você está gerenciando mal seu orçamento ou seus gastos fixos são maiores do que a sua renda. O mais importante é saber que, independentemente de qual seja o seu caso, há alternativas para reverter a situação.





É claro que a gente não pode ignorar a realidade que joga na nossa cara, diariamente, que o preço de produtos e serviços não para de aumentar . Na prática, o nosso dinheiro tem valido cada vez menos, o que significa que nosso poder de compra vem reduzindo.





Mas, se os preços aumentam e nosso salário não acompanha o mesmo crescimento, só há uma alternativa: reorganizar o nosso orçamento. Mas, como fazer isso se o dinheiro mal dá pra pagar as contas? Alguns caminhos podem te ajudar nessa missão.





Saiba como fazer o salário durar o mês inteiro





Agora que você já entendeu que não sobrar salário até o fim do mês é sobre isso (e tá tudo bem), chegou a hora de aprender algumas dicas simples e práticas para melhorar esse cenário.





Controle suas finanças





Eu sei que, algumas vezes, eu sou repetitiva, mas só faço isso quando é mesmo necessário. O primeiro passo quando a gente fala de organizar a vida financeira é ter clareza do quanto a gente gasta e ganha. Sem isso, realmente não dá para avançar!





Mas, não precisa se preocupar. É possível fazer esse controle financeiro de forma bem simples e com as ferramentas que você já tem mãos - aplicativos e planilhas ajudam, mas não são a única alternativa.





Repense seus hábitos de consumo





Tendo clareza sobre as suas receitas e despesas, é hora de identificar se algum hábito pode estar jogando seu dinheiro para o ralo. Pode ser um alto valor pago, sem necessidade, em assinaturas de streaming; excesso de pedidos em delivery; ou aquelas corridinhas rápidas por meio dos aplicativos de transporte (de R$ 20 em R$ 20, o cartão de crédito estoura, viu?).





Às vezes, a gente gasta pela força do hábito, sem nem mesmo perceber. E tomar consciência desses hábitos é fundamental para que a gente possa promover pequenas mudanças na nossa rotina, que podem fazer uma diferença enorme ao longo do mês. Eu, por exemplo, tô curtindo bem mais a ideia de fazer um piquenique no parque do bairro ao invés de ir naquele restaurante caro do outro lado da cidade.





Estabeleça metas de gastos





Essa é uma alternativa que eu tenho adotado nos últimos meses e tem feito uma grande diferença pra mim. Para aumentar o meu nível de consciência em relação ao que eu gasto e evitar que eu fique torrando dinheiro sem nem perceber, eu estabeleço metas de despesas por categoria.





Por exemplo: eu separo R$ 250 do meu salário pra sair com os amigos nos fins de semana. Se no primeiro sábado do mês, eu fiz um rolé mais caro e gastei todo esse valor, sinto muito. Sair de novo só no mês que vem!





É importante ficar claro que o objetivo desse método não é criar um sistema de rigidez seu com você mesmo. A proposta é garantir que você vai ter dinheiro pra fazer tudo o que é importante e, ainda assim, vai terminar o mês no azul.





Use o cartão de crédito com sabedoria





Não sei se o cartão de crédito é vilão ou mocinho na novela da sua vida financeira, mas é fato que ele costuma ser um fator de risco para a desorganização. Esse método de pagamento não pode ser considerado uma grana extra e precisa ser encarado como o que ele realmente é: um empréstimo que deve ser pago na data combinada. Ou seja, o valor da sua fatura precisa ser integralmente inserido na sua lista e teto de gastos.





É por isso que usar o cartão com sabedoria é fundamental nessa missão de fazer o salário durar mais do que o mês. Aquele meme de "salário caiu, paguei a fatura do cartão, salário acabou" precisa ser só um meme e não a sua realidade, combinado?





Busque opções de renda extra





Se você já tem clareza sobre seus ganhos e gastos, já reviu seus hábitos e cortou gastos desnecessários e já usa o cartão de crédito com sabedoria, mas, ainda assim, tá sobrando mês no fim do salário, você só tem uma alternativa: conseguir uma renda extra





Existem muitas possibilidades de faturar aquela graninha a mais (em muitas, inclusive, você nem

precisa sair de casa) e o que você precisa é definir qual está mais alinhada com a sua realidade,

disponibilidade de tempo e as suas habilidades.





Aprenda a fazer seu dinheiro render sem precisar investir





Como eu nunca me canso de te ajudar na missão de melhorar a sua relação com o dinheiro, eu trouxe uma dica extra pra você. Não só dá pra fazer seu salário durar o mês inteiro, como é possível juntar uma graninha e fazer ela render, mesmo ganhando pouco. Não se preocupe que eu não tô falando desses investimentos complexos, cheios de siglas que a gente mal entende.





Atualmente, as instituições financeiras (especialmente as digitais) têm oferecido meios para que as pessoas possam deixar o dinheiro rendendo na própria conta bancária . As contas ou carteiras remuneradas não exigem um conhecimento do consumidor em relação a investimentos e, no geral, costumam ser mais vantajosas do que a poupança. Empresas como Nubank, PicPay e PagBank já oferecem essa opção para seus clientes.





Viu só como existem muitas alternativas para fazer seu salário durar mais (ou pelo menos o mesmo tanto) que o mês? Se esse conteúdo foi útil para você, que tal compartilhar com a família ou com amigos? Eu acredito muito no poder da colaboração e não tenho dúvida que a nossa saúde financeira seria melhor se a gente conversasse mais sobre isso com as pessoas que a gente confia!