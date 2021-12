Quer limpar o nome ainda em 2021? Descubra como!

As dívidas representam um fator muito relevante para nossa vida financeira (foto: Pixabay/Divulgação) Quem acha que 2021 está perdido em termos de finanças pode começar a rever seus conceitos. É verdade que o ano já passou e que o foco agora deve ser buscar uma relação mais saudável com o dinheiro em 2022. Mas, será que não há nada a ser feito desde já para garantir que você não vai começar o novo ano no aperto? Eu garanto que sim!





Como eu costumo falar bastante por aqui, as dívidas representam um fator muito relevante para nossa vida financeira, porque, muitas vezes, comprometem nosso orçamento, nos impedem de realizar sonhos e nos tiram a paz e a tranquilidade no dia a dia. E o melhor jeito pra começar o novo ano com o pé direito no que diz respeito às finanças é olhar para isso agora e buscar caminhos para se livrar do seu nome sujo





Busque opções para negociar de forma rápida





No site da Meu Acerto , por exemplo, você consulta seu CPF gratuitamente, visualiza as dívidas disponíveis para negociação na plataforma e monta a sua proposta na hora, informando se você quer pagar a pendência à vista ou parcelada, quanto você pode pagar por mês e qual a data de vencimento melhor para você. A resposta sobre a aprovação do seu acordo sai instantaneamente e, em menos de 5 minutos, você está com o boleto da primeira parcela em mãos.





Pedro Lima, co-CEO da Meu Acerto, ressalta o quanto a simplicidade do processo de negociação digital facilita o caminho para quem está devendo retomar seu bem-estar financeiro. “O consumidor endividado está passando por um momento delicado e, provavelmente, está emocionalmente fragilizado. É exatamente pensando nisso que a gente oferece uma solução que permite que ele faça todo o processo por conta própria, no seu tempo e com tranquilidade, sem precisar se desgastar tendo um contato diretamente com o banco”, explica.





A Meu Acerto intermedia a negociação de dívidas entre o consumidor e dezenas de empresas dos mais diversos segmentos — bancário, varejo, telecomunicações, entre outros — e, além de um processo simplificado, oferece descontos atrativos e condições flexíveis de parcelamento. Outro ponto muito importante é que o processo é feito com total segurança, com os dados e a privacidade dos clientes sendo preservados.





Outra alternativa para o consumidor, claro, é buscar opções de negociação diretamente com a instituição credora, verificando se há condições facilitadas para quitar a dívida em aberto. Nesse caso, é importante verificar quais os canais disponibilizados pela empresa para negociação.





O mais importante é você avaliar as opções disponíveis e encontrar aquela que seja mais favorável ao seu bolso.

Entenda os prazos envolvidos na negociação da dívida

E se você está se perguntando por que negociar sua dívida agora vai te garantir o nome limpo ainda em 2021, eu preciso te explicar sobre os prazos envolvidos nesse processo. De acordo com a lei, as instituições credoras têm até 5 dias úteis após o pagamento da primeira parcela (ou do acordo integral, caso ele tenha sido à vista) para retirar o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.





Ou seja, se você negociar sua dívida agora e pagar a primeira parcela até o Natal, você vai começar 2022 com o nome limpo. E, sinceramente, isso é melhor do que qualquer presente do Papai Noel, viu?

Planeje-se financeiramente para quitar o acordo

Eu sei que já falei isso no tópico acima, mas eu preciso reforçar: o seu nome será retirado da lista de negativados após o pagamento da primeira parcela. Ou seja, não adianta negociar sua dívida e não se planejar para arcar com o compromisso financeiro assumido.





É por isso que você precisa buscar as opções de negociação com esse planejamento financeiro em mãos, tendo clareza do tamanho da parcela que cabe no seu bolso todos os meses. E se você tem mais de uma pendência para quitar, não se preocupe: é possível se organizar financeiramente mesmo em um cenário de muitas dívidas.





Se, por qualquer motivo, você quebrar o acordo feito com a instituição credora, saiba que o seu nome pode voltar a ser negativado a qualquer momento e sua dívida volta a sofrer a incidência de juros e multas — ou seja, ela não para de crescer até que você negocie novamente. Percebe como é importante se preparar para pagar o acordo até o final?





Eu falo bastante por aqui como o planejamento financeiro pode ser menos complexo do que a gente imagina e o importante é você ter em mente que esse controle está nas suas mãos. Encontre o caminho que faça mais sentido para sua realidade e assuma o protagonismo da sua vida financeira.

Use o 13º salário para pagar suas dívidas

Que tal se, ao invés de encher os pés da árvore de Natal da família de presentes, você usar o seu 13º salário para colocar suas contas em dia? Essa é uma dica que, apesar de óbvia, é deixada de lado por muitas pessoas, que esquecem que o 13º salário, direito garantido por lei a todo trabalhador com carteira assinada, pode ser um grande aliado na nossa missão de começar o ano com a vida financeira mais tranquila.





E mesmo quem não tem dívidas atrasadas, pode usar o 13º salário para quitar as contas de início de ano — como IPTU, IPVA e matrícula escolar — e evitar começar 2022 com novas pendências financeiras em aberto.