Como conseguir uma renda extra sem sair de casa?

(foto: PXHere/reprodução) Chega o fim do ano e todo mundo costuma pensar: “ano que vem, minha vida financeira vai ser diferente”! É assim com você também? A gente promete que vai começar a juntar uma grana, que vai correr atrás de um emprego que pague um salário mais alto, que não vai gastar tanto no cartão de crédito… Mas, a verdade é que nem todas essas mudanças de hábitos estão totalmente sob o nosso controle!









Mas, uma coisa é certa: parte desse processo está, sim, nas nossas mãos e há caminhos que podemos seguir para nos prevenir desses fatores externos e melhorar a nossa saúde financeira. Buscar alternativas de renda extra pode ser um caminho, por exemplo.





Diferentemente do que muita gente pensa, renda extra não é alternativa só para quem está precisando complementar o salário para pagar as contas. Essa medida pode nos deixar menos vulneráveis a crises econômicas que afetam o país (como a que estamos vivendo agora), a redução repentina da nossa renda principal e até mesmo a um cenário de desemprego.





Quer saber como conseguir uma renda extra e por que esse caminho pode ser um ótimo negócio para você? Vem comigo na reflexão de hoje!





Renda extra para atender necessidades e realizar sonhos





Se você tem a sensação de que a vida é só trabalhar e pagar boletos , saiba que uma renda extra pode te ajudar a aliviar esse sentimento. Além de te deixar mais preparado para emergências e para uma mudança repentina na sua situação econômica, faturar um dinheiro a mais pode te ajudar a atender necessidades que estão ficando de lado e a realizar sonhos que seu salário mensal nem te permite sonhar.





Uma renda extra pode, por exemplo, ser necessária para você quitar aquela dívida que você não anda conseguindo pagar — e como já falamos por aqui, negociar dívidas é o primeiro passo para transformar sua realidade financeira. E aquela viagem que você tem tanta vontade de fazer, mas que nem entra nos seus planos, porque seu salário não te permite pensar nisso? Encontrar formas de faturar uma grana nas horas vagas pode ser o caminho para te colocar em contato com esses desejos.





E sabe o que é melhor? Com a tecnologia tomando conta das nossas vidas, é possível conquistar uma renda extra sem nem mesmo sair de casa, aproveitando ferramentas e habilidades que você já tem. Dá uma olhada!





Renda extra sem sair de casa





Até pouco tempo atrás, o caminho para quem queria faturar uma renda extra sem sair de casa era vender comida ou pegar algum trabalho freelancer que poderia ser feito de qualquer lugar. Agora, as oportunidades são bem mais amplas do que essas.





Crie uma loja virtual





As redes sociais ampliam, cada vez mais, as possibilidades para quem tem talento ou interesse em atividades comerciais. Hoje, qualquer pessoa tem condição de criar um perfil no Instagram ou no TikTok e vender produtos para qualquer lugar do Brasil e do mundo.





Por lá, encontramos gente vendendo desde produtos mais industrializados e populares (como roupas, sapatos, acessórios e materiais de papelaria, por exemplo) até produtos que são fruto de um trabalho mais artístico (como pinturas, esculturas, origamis e desenhos, por exemplo). Se você tem interesse em montar uma loja na internet, o primeiro passo é pensar o que faz mais sentido pra você e buscar perfis de referência, que podem te mostrar o melhor caminho para chegar lá.





Responda pesquisas pela internet





Isso pode até parecer fake news, mas acredite: é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas pela internet — quem diria que seríamos pagos para dar nossa opinião, hein? Por trás dessas pesquisas, estão empresas que visam avaliar produtos, serviços e o atendimento prestado aos clientes, para, assim, entender a satisfação do público com a marca e alternativas para desenvolver novos produtos ou novos negócios.





Para ganhar dinheiro dessa forma, basta se cadastrar nos sites ou aplicativos que oferecem esse tipo de serviço, preencher os dados que vão ajudar essas empresas a identificar o seu perfil e começar a responder as pesquisas que estiverem disponíveis pra você. Em troca, você acumula pontos, que podem ser trocados por dinheiro ou recompensas, dependendo da plataforma escolhida.





Seja um afiliado digital





Você já ouviu falar em afiliado digital? Na prática, são pessoas que recomendam o produto ou serviço de uma determinada empresa para outras pessoas — e ganham por isso. Com o crescimento do comércio eletrônico, esse caminho ficou ainda mais possível e acessível para todos e existem diversas plataformas de marketing de afiliados que podem ser uma boa alternativa para quem está em busca de uma renda extra.





Na prática, funciona assim: você se cadastra para ser um afiliado de um determinado produto ou serviço, recebe um link exclusivo que direciona as pessoas para o site de venda da empresa e divulga esse link entre a sua rede de contatos. Todas as vendas que forem feitas por meio do seu link vão te gerar uma comissão, que vai variar de acordo com a empresa ou com a plataforma de afiliados escolhida.





Dê aulas on-line





Se você tem alguma habilidade que pode ser ensinada para outras pessoas e ainda não ganha dinheiro com isso, pode estar perdendo uma ótima oportunidade para garantir uma renda extra. Graças à tecnologia, você tem condições de dar aula de diversas modalidades pela internet, para alunos que estejam em qualquer lugar do Brasil e do mundo.





Inglês, violão, pintura, ioga, escrita… As oportunidades são muitas e é você que vai precisar dizer qual das suas habilidades tem potencial para se transformar em mais dinheiro pra você. E o melhor: existem diversas plataformas que podem intermediar o contato entre você e os alunos — sem que você precise ficar se desgastando demais com a prospecção de clientes.