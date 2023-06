Dia dos Namorados: nas águas profundas do amor romântico

1543

(foto: Mayur Gala/Unsplash)





Você sabia que o amor é composto de fases? Para muitos pesquisadores, o amor romântico é uma fantasia e um mistério repleto de ritos e nuances. Trata-se de um fenômeno poderoso que fascina poetas e artistas ao longo dos séculos. E, como não poderia deixar de ser, também tem sido um interessante objeto de estudo da psicologia.





De acordo com os pesquisadores do assunto, o amor é um processo complexo . Ele pode não ser sempre um conto com final feliz. Mas para vivê-lo em estado de permanência, é preciso saber que o amor romântico é feito de etapas, fases. Compreender essas cores e nuances pode ser um modo de proporcionar a máxima plenitude desse encontro tão festejado por quem ama.





Senhor Túlio é casado há 30 anos com a mesma mulher, dona Lucélia. Segundo ele, para que o amor permaneça romântico, é preciso sempre se criar oportunidades de aumentar a intimidade do casal. "É muito importante respeitar o jeito da outra pessoa", diz. Ele admite que não é uma tarefa fácil permanecer junto por tanto tempo. "É preciso reconhecer que a outra pessoa faz parte da nossa vida, mas para que tenhamos um relacionamento saudável não podemos abrir mão do compromisso emocional com a pessoa amada."





Para os pesquisadores, o mistério reside nas histórias mais duradouras. É uma grande surpresa que duas pessoas possam passar tão longo tempo de sua vida na companhia uma da outra. Para compreender isso melhor, o psiquiatra americano Dr. Irvin D. Yalom identificou algumas fases. Em seu livro "A Psicologia do Amor", ele as apresenta e explica cada uma delas. Não se tratam, necessariamente, de fases lineares. Cada relacionamento pode vivenciá-las de maneira diferente. Também não significa que elas ocorram uma única vez na vida do casal. Há sempre a possibilidade de essas vezes se multiplicarem.





Em minha experiência como mentora sexual , noto também que os indivíduos do casal podem passar de uma fase à outra fase em momentos diferentes. Um dos dois pode se prolongar por mais tempo em seu estado de atração inicial ou passar logo para a fase da paixão. No entanto, para não perder a sincronia, vale a pena alinhar as expectativas. Conhecer os propósitos de quem está com você é uma chave fundamental para uma vida a dois plena e completa.





A compreensão dessas fases pode ajudar a promover um maior entendimento e um melhor manejo dos desafios e mudanças que surgirão ao longo do caminho amoroso.





Atração inicial:

É o início do amor romântico. Você sente um intenso desejo de conhecer a outra pessoa. Quer dividir com ela suas emoções. É quando surge a sensação de "borboletas no estômago".





Paixão:

As emoções estão em alta. Aqui, tudo é euforia e excitação. Algumas pessoas costumam ficar obcecadas pelo parceiro. As emoções estão em alta. É como se a qualquer momento, fosse surgir um terremoto. É a hora da euforia romântica. A paixão vem, frequentemente, acompanhada por uma forte atração sexual e um desejo de estar perto.

Vínculo:

Na fase do vínculo, surge uma maior estabilidade emocional e um aprofundamento do compromisso. Nessa fase, o relacionamento transcende a paixão inicial e se desenvolve em um vínculo mais sólido e duradouro. As pessoas começam a construir uma base de confiança, intimidade e compromisso mútuo.





Amor duradouro:

É nessa fase que se dá a continuidade do vínculo. É nela que o amor será nutrido e mantido e tornado longo no tempo. No amor duradouro, as emoções intensas da fase da paixão podem diminuir. Mas também é possível que elas deem lugar a uma conexão profunda, a uma maior segurança emocional e a uma intimidade mais profunda. Nessa fase, as pessoas valorizam a companhia e o apoio mútuo, construindo, assim, uma história compartilhada.





E você? Em qual fase se encontra o seu relacionamento? Aproveite para conversar com seu amor sobre isso.





Feliz Dias dos Namorados!