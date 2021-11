Tecnologia: os benefícios e as dificuldades com a nova forma de viver

Finalmente, o leilão para chegada da tecnologia 5G ao Brasil vai acontecer (foto: Pixabay)

Aplicativos estão criando formas de trabalho que não foram previstas pela legislação trabalhista e cadeias produtivas inteiras estão desparecendo. Por outro lado, famílias que viviam distantes hoje podem se ver diariamente por meio de chamadas de vídeo. Pessoas podem acompanhar aulas em cursos espalhados pelo mundo e executar suas atividades do trabalho em casa – o chamado home working, que ganhou notoriedade durante a pandemia da Covid-19 e permitiu que várias empresas sobrevivessem a ela.



Mesmo com esses poucos exemplos de como a tecnologia está fazendo o mundo mudar - para o bem e para o mal - conheço muita gente que não está confortável em se reinventar aos 70-80 ou mesmo aos 50-60 anos.





No Brasil, ainda estamos no 4G, ou seja, na quarta geração de telefonia móvel, sucessora da segunda e terceira geração. O 4G dá prioridade a dados da internet e não descarta a ideia de que ainda podermos fazer ligações por voz. Nas gerações anteriores era impossível o uso de dados para chamadas pelo WhatsApp ou do Messenger do Facebook, para ficarmos apenas na família dos produtos do Mark Zuckerber, proprietário destas empresas.





Mesmo sem o leilão no Brasil, as operadoras se adiantaram e lançaram uma versão “jabuticaba” de 5G. Tal versão se utiliza do compartilhamento de tecnologias empregadas no 4G e 3G, com velocidade e facilidades reduzidas em relação ao que estará disponível após o leilão.





Na China, 951 milhões de usuários acessam 5G diariamente. Usuários na Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido já consomem mais dados em 5G, uma rede ultra veloz, do que em rede 4G.









- Leia:



Os avanços tecnológicos permitirão carros que dirigem sozinhos. Fotos e sensores instalados nos automóveis permitirão análises pelos computadores de bordo em segundos, evitando colisões. As chamadas de vídeos terão uma melhora significativa na qualidade, sem qualquer interrupção nas chamadas. Sem mencionar que será possível fazer o download de um filme inteiro com uma diferença 100 vezes ou mais em relação ao 4G.- Leia: Mais de 9 milhões de lares brasileiros terão de trocar antena parabólica com entrada do 5G

A dependência de aplicativos para troca de mensagens de texto, vídeos, fotos e documentos deve diminuir à medida que as atuais redes sejam substituídas pelo padrão 5G. A tecnologia permitirá ainda envio de dinheiro por meio de celulares, eliminando a necessidade de aplicativos intermediários, o que proporcionará maior segurança.





Estou envelhecendo e adorando na maturidade presenciar essa revolução. Abrace você também esta mudança. Como diz o Belchior:





“Você pode até dizer que eu estou por fora

Ou então que estou inventando

Mas é você que ama o passado e que não vê

É você que ama o passado e que não vê

Que o novo, o novo sempre vem”.