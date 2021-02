Nem Galo, nem Sampaoli, nem Olimpique cravam saída do técnico

Sampaoli fica ou não? (foto: Bruno Cantini/Atlético)

Sampaoli do Galo. Ele vai ou fica? Eu trabalho com informação, não com chutes. Após o empate para o Bahia, teve gente que cravou a saída dele para o Olimpique de Marselha. Porém, nem o treinador, nem a diretoria do Atlético, nem os diretores do time francês, confirmaram absolutamente nada.



04:00 - 07/02/2021 Sampaoli surfa na fama, mas não passa de farsa A pergunta que mais tenho ouvido dos meus seguidores nos meus canais sociais é sobre a saída de Jorgedo Galo. Ele vai ou fica? Eu trabalho com informação, não com chutes. Após o empate para o Bahia, teve gente que cravou a saída dele para ode Marselha. Porém, nem o treinador, nem a diretoria do, nem os diretores do time francês, confirmaram absolutamente nada.A informação mais nova que tenho é a de que ele não conversou sobre o tema com os dirigentes atleticanos, e que continua trabalhando na montagem do grupo para esta temporada. Ora, senhoras e senhores, particularmente, até acho que ele vai pedir o boné, pois é rejeitado por 90% dos torcedores, depois do fracasso na temporada. Fracasso em termos de títulos e de expectativa, pois o Galo é um time mediano, que o torcedor pôs como de prateleira de cima, por causa da carência de taças. A expectativa foi criada pelo próprio torcedor. Até o jogo contra o Bahia, sábado passado, Sampaoli dizia, internamente, que seria campeão brasileiro.









Por que Sampaoli seria covarde ao ponto de indicar contratações e largar o Galo na mão? Por que ele contratou essa barca gigante, com Zaracho, Alan Franco, Bueno, Nathan, Sasha, Vargas, Hyoran e tantos outros cujos nomes não me ocorrem agora, para deixar essa “herança maldita” para um sucessor? Seria uma canalhice da parte dele. Não adianta alguém cravar que ele vai sair ou vai ficar. É tudo especulação. Agora mesmo, tem uma importante matéria, produzida por Thiago Madureira, no Superesportes, com Pablo Longoria , executivo do Olimpique de Marselha, em que ele diz que sua missão é convencer Sampaoli a aceitar dirigir o clube francês. Ou seja: não há nada fechado ou acertado, ou assinado. Ele está tentando.Por que Sampaoli seria covarde ao ponto de indicar contratações e largar o Galo na mão? Por que ele contratou essa barca gigante, com Zaracho, Alan Franco, Bueno, Nathan, Sasha, Vargas, Hyoran e tantos outros cujos nomes não me ocorrem agora, para deixar essa “herança maldita” para um sucessor? Seria uma canalhice da parte dele.









Tenho conversado com os dirigentes alvinegros, que me garantem estão em sintonia com o treinador, montando o É bem verdade que ele anda insatisfeito, por ter que dar satisfação aos novos dirigentes, e não dar as cartas sozinho , como fazia ano passado. Agora a banda toca diferente. Porém, ele ainda tem contrato até o fim do ano, ganha R$ 1,6 milhão mensais, e tem autonomia sobre o grupo, escalando quem deseja. O presidente não se envolve em escalação, mas quer saber quem vai jogar, e os motivos de um jogador ser escalado ou não. Uma conversa sempre amistosa, para entender o objetivo do técnico.Tenho conversado com os dirigentes alvinegros, que me garantem estão em sintonia com o treinador, montando o planejamento para esta temporada . Eles não querem a saída de Sampaoli, mas, se ele optar por sair, é só pagar a multa rescisória e partir. Ela era de US$ 2,5 milhões, ano passado. Este ano caiu para US$ 1 milhão, algo em torno de R$ 5,5 milhões, o que não seria empecilho para o Olimpique de Marselha pagar.





Por fim, Sampaoli sabe que lá na França não brigará por taças, não terá dinheiro para contratações, e que apenas vai figurar em terceiro ou quarto no Campeonato Francês, já que PSG, Lyon e Lille são mais bem estruturados que o Marselha.



Portanto, estou aqui para revelar fatos e não para chutar permanência ou saída de treinador. Me baseio sempre em informações, e as que tenho, no momento, dão conta de que



Se ele sair, alguém vai dizer que cravou após o empate Portanto, estou aqui para revelar fatos e não para chutar permanência ou saída de treinador. Me baseio sempre em informações, e as que tenho, no momento, dão conta de que nem Sampaoli sabe se vai ou fica . Não seria eu, portanto, quem saberia. Garanto que se ele tivesse sinalizado à diretoria, sua saída, em já teria antecipado aqui. Mas não trabalho com “chutômetro”.Se ele sair, alguém vai dizer que cravou após o empate

para o Bahia. Pois é, se nem o executivo do clube francês conseguiu convencer Sampaoli, até agora, como alguém crava o seu acerto com o Olimpique de Marselha? Puro “chutômetro”, nada mais.



Na minha opinião pessoal -, vejam bem, pessoal -, eu acho que ele não tem mais clima para continuar no Galo, por causa da decepção da torcida. Porém, isso não quer dizer que ele vá sair. Se nem ele afirmou isso, seria uma irresponsabilidade minha afirmar. Sampaoli vai ou fica?



“Vamos aguardar”, como diria o técnico, Adílson Batista.