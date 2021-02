O argentino Jorge Sampaoli assumiu o comando do Atlético em março e hoje já não é mais unanimidade entre os torcedores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 6/12/20)







A atual gestão do Atlético pretende fechar a torneira com relação às contratações exigidas por Sampaoli. Se na anterior ele comprava quem queria, agora será diferente. Mesmo que ele peça um jogador, será preciso a avaliação de Rodrigo Caetano, diretor de futebol, do presidente Sérgio Coelho e de Renato Salvador, homem forte do futebol. Todos entendem que o técnico argentino gastou demais contratando jogadores medianos, que não deram o menor retorno. Foram R$ 200 milhões em Nathan, Alan Franco, Bueno, Sasha, Vargas, Marrony e tantos outros atletas sem a menor expressão no cenário nacional ou internacional. Daqui pra frente, Sampaoli vai ouvir alguns nãos!





Gustavo Henrique

(foto: CARL DE SOUZA/AFP %u2013 11/2/20 )





De uma relação de três zagueiros apresentados a Sampaoli, Gustavo Henrique, Miranda e Maicon, o técnico prefere o primeiro, que jogou com ele no Santos. Porém, o jogador é uma peneira, fraquíssimo e detestado pela torcida rubro-negra. O Flamengo pagou um bom dinheiro pelo zagueiro, que não deu retorno. Se ele não deu certo no Flamengo, que tem o melhor grupo do Brasileiro, jogadores de alto nível, como daria certo no Galo, que toma gols aos montes? Dos três zagueiros, na minha visão, Maicon é o melhor, pois foi capitão do São Paulo, jogou Libertadores, e foi capitão do Porto, atuando ao lado de Hulk.









Demissão





Grande parte da torcida pede a demissão de Sampaoli por ter se cansado da instabilidade do treinador, que entregou um campeonato “ganho”. Porém, a visão tem de ser outra: ele montou um grupo limitado e fraco, não soube escolher as peças que foram contratadas. Pelo fato de o campeonato ser de baixo nível técnico e o mais instável dos últimos tempos, o Galo figurou e ainda figura entre os primeiros colocados. Por isso há, da minha parte, um contraditório. Mesmo achando Sampaoli uma mentira, avalio que o Galo só chegou a essa posição pelo razoável trabalho dele. Mas que ele é uma decepção, não há dúvida. Só que eu avisei quando ele foi contratado e o mundo desabou. Recebi muitas críticas, mas, agora, os que criticavam concordam comigo. O que mais há no mundo de hoje é engenheiro de obra pronta.





Façam suas apostas

(foto: RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)





Internacional com 66 pontos. Flamengo, 64, e Galo com 60. Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, ainda assim não me arrisco a apontar o campeão. Acredito que a taça será decidida na última rodada – e não descarto o Atlético. O campeonato está tão doido, com jogos ruins e um equilíbrio nivelado por baixo, que mesmo faltando quatro jogos não me atrevo a cravar um campeão. Se o Fla vencer o Bragantino neste fim de semana, dará um grande passo, pois terá o Inter, concorrente direto, pela frente, no Maracanã. Muitos acham que essa partida irá decidir o título. Teoricamente, o Galo teria os adversários mais fracos. Porém, pegará o Fluminense, no Rio, e o time carioca briga por vaga na Libertadores. Façam suas apostas. Eu não me arrisco a pôr uma ficha em nenhum time.