Galo está vivo na disputa do Brasileirão e quase garantido na Libertadores

Atlético está mais vivo do que nunca, apesar de Sampaoli (foto: Pedro Souza/Atlético)





LEIA MAIS 23:35 - 16/12/2020 Sampaoli escala mal, Galo é goleado pelo São Paulo e fica distante do bi

23:27 - 23/12/2020 América segura o Palmeiras e leva decisão para o Independência

23:31 - 22/12/2020 Cruzeiro perde para a Ponte e só um milagre o levará à Elite Galo ser campeão brasileiro. Alguns jogaram a toalha. Outros ainda mantêm a fé. Não sou vidente, mas o que posso dizer é que o Atlético está mais vivo do que nunca, no páreo, e em condições de brigar pela taça até a última rodada.



A distância para o São Paulo é de 7 pontos, e para o Flamengo pode chegar a 5, caso o rubro-negro vença seu jogo atrasado. Porém, o São Paulo tem um dilema: joga com time reserva contra o Flu, pelo Brasileirão, para poupar os titulares para a decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Grêmio, quando precisa vencer, ou entra com o time completo? A cabeça de Diniz deve estar pegando fogo. Eliminado de todos os mata-matas que disputou, sabe que precisa chegar à final da competição.



O Flamengo pega o Fortaleza, na casa do adversário. Não é um jogo fácil. Já o Galo, pega o Coritiba, no Mineirão, e, teoricamente, já pode computar mais 3 pontos, chegando a 49. Se São Paulo, Fla e Galo vencerem, as distâncias serão mantidas. Todos os jogos são neste sábado. Hoje é Dia de Natal, do nascimento do Menino Jesus, e só posso agradecer a Deus por estar trabalhando também hoje. Sim, na minha profissão não há Natal, révellion, carnaval, Semana Santa e outros feriados importantes. É o que escolhi para fazer e me sinto orgulhoso em ser jornalista. A mim, não incomoda nem um pouco estar trabalhando. É o que gosto de fazer, e quero morrer nesse palco.Dito isso, tenho recebido muitas perguntas sobre a possibilidade de oser. Alguns jogaram a toalha. Outros ainda mantêm a fé. Não sou vidente, mas o que posso dizer é que oestá mais vivo do que nunca, no páreo, e em condições de brigar pela taça até a última rodada.A distância para oé de 7 pontos, e para o Flamengo pode chegar a 5, caso o rubro-negro vença seu jogo atrasado. Porém, o São Paulo tem um dilema: joga com time reserva contra o Flu, pelo Brasileirão, para poupar os titulares para a decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Grêmio, quando precisa vencer, ou entra com o time completo? A cabeça de Diniz deve estar pegando fogo. Eliminado de todos os mata-matas que disputou, sabe que precisa chegar à final da competição.pega o Fortaleza, na casa do adversário. Não é um jogo fácil. Já o Galo, pega o Coritiba, no Mineirão, e, teoricamente, já pode computar mais 3 pontos, chegando a 49. Se São Paulo, Fla e Galo vencerem, as distâncias serão mantidas. Todos os jogos são neste sábado.









Eu sempre digo que uma equipe que quer ser campeã não pode perder pontos para adversários da parte debaixo da tabela. Vejam que o Galo ganhou 6 pontos do Flamengo, vencendo os dois jogos, no turno e returno. Ainda assim, o Fla está à sua frente, com 2 pontos, e um jogo a menos. Sabem por quê? Porque perder clássicos não altera muito na classificação. O problema é perder ponto para Bahia, Fortaleza, Sport, Athletico-PR. Isso sim causou um estrago enorme no Galo. Analisei a tabela, e, de todos, o Galo é quem tem a sequência mais fraca, teoricamente. Pega o Coritiba, depois o Bragantino, dia 11, e o Atlético-GO, dia 17. O Galo terá 16 dias para treinar, deste sábado, após o jogo com o Coritiba, até a partida contra o Bragantino. Aliás, quero me ater a esse detalhe. O Galo só não disparou na competição por causa da incompetência do seu técnico, Jorge Sampaoli . Perdeu pontos para adversários que não estão na disputa da taça, e isso pode custar caro no final. As invenções de Sampaoli, que quer ser mais realista que o Rei, têm custado pontos irrecuperáveis.Eu sempre digo que uma equipe que quer ser campeã não pode perder pontos para adversários da parte debaixo da tabela. Vejam que o Galo ganhou 6 pontos do Flamengo, vencendo os dois jogos, no turno e returno. Ainda assim, o Fla está à sua frente, com 2 pontos, e um jogo a menos. Sabem por quê? Porque perder clássicos não altera muito na classificação. O problema é perder ponto para Bahia, Fortaleza, Sport, Athletico-PR. Isso sim causou um estrago enorme no Galo.





Porém, numa competição tão ruim tecnicamente, com times tão instáveis, não tem nada perdido. Faltam 12 rodadas e tem muita coisa para acontecer. Sempre achei o time do Atlético mediano. Gastou R$ 200 milhões em contratações, que, para mim, não acrescentaram muito. Acho Everson um goleiro fraco. Rafael é bem melhor que ele. Zaracho não disse a que veio, pelo menos até agora. Marrony, a melhor contratação, é banco o ano inteiro. Vargas tem que mostrar mais. Allan Franco e Allan são bem medianos. E por aí vai. Keno, que começou muito mal, e ficou 12 jogos com atuações péssimas, tornou-se o melhor jogador, com dribles e assistências. Porém, marcado com um homem na sobra, contra o São Paulo, por exemplo, quase não tocou na bola. O time de Sampaoli é bem previsível, e não há dúvidas de que as invenções do técnico estão fazendo com que o título fique mais distante.



Não é hora de desistir e sim de acreditar. Essa sempre foi a palavra de ordem do Galo e o torcedor não a esquecerá, agora. Sabemos que o Galo não depende só dele, já que não vai enfrentar mais São Paulo e Flamengo, que estão à sua frente na pontuação. Mas tem que usar o “secador”, e torcer pelos adversários dessas equipes. E pensar que Sampaoli, durante toda a competição, teve tempo de sobra para ajustar seu time e ganhar os jogos no fim de semana. Teve o privilégio, durante toda a competição, de fazer isso, ao passo que os concorrentes disputavam 3 competições. Com a eliminação em duas delas, o Flamengo ficou na mesma condição do Galo, e, como tem grupo mais qualificado, logo o ultrapassou. Era normal que isso acontecesse.