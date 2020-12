Atlético vive preso à ilusão chamada Jorge Sampaoli

Contratado em março, Sampaoli acertou o time atleticano do meio para a frente, mas segue com uma defesa instável (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)







Assim que o Atlético contratou Jorge Sampaoli, em março, eu escrevi e gravei que ele era um bom treinador, mas que não era isso tudo que o torcedor imaginava, pois, aos 60 anos, tem apenas uma Copa América com o Chile, campeonatos chilenos e uma Sul-Americana. Fui criticado por atleticanos doentes e por gente que pega o microfone para puxar o saco e falar besteira – hoje, qualquer um fala o que quer e tem espaço em rádios dos clubes. Passadas 24 rodadas do Brasileirão, os que me criticavam caíram na realidade e hoje falam tudo o que eu falava em março. O Atlético já perdeu o Brasileirão? Claro que não. Num campeonato nivelado por baixo, todos ainda podem sonhar com a taça: Galo, Grêmio, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Inter e Santos eu bato o martelo e digo que não, assim como o Fluminense. O São Paulo já está em vantagem. E, caso o Flamengo, que tem um jogo a menos que o Atlético, vença, ficará à frente também. Nessa altura da competição, é uma vantagem enorme, mas não define nada.





Sampaoli é um cara trabalhador. Mas nunca conseguiu ajustar todos os setores de uma equipe. O desequilíbrio é a sua marca, assim como seu comportamento irritante à beira do campo. Um ex-jogador que foi craque me disse: “Ele passa intranquilidade aos jogadores. É um desequilibrado. Eu não jogaria com um cara desses gritando no meu ouvido. O grande técnico é aquele que observa o jogo e muda o time no vestiário”. Concordo plenamente. E essa invenção de pôr lateral de ponta, volante de lateral, zagueiro de volante é terrível e crucial para as derrotas alvinegras. Aliás, dos postulantes ao título, é o que mais perdeu: sete derrotas. O torcedor atleticano não sabe quem é titular e quem é reserva. Aliás, foi uma injustiça pôr Rafael no banco. O goleiro estava em bela fase, salvando tudo. Mas Sampaoli quer alguém que jogue com os pés. Aliás, falei disso quando ele foi contratado e me detonaram também. Nada como o tempo para esclarecer as coisas e mostrar quem estava certo. Everson é péssimo debaixo dos paus! Rafael é muito mais goleiro que ele. Até “São Victor”, antes idolatrado, foi esquecido pela torcida. Que ingratidão!





Tudo por causa de Sampaoli, que virou um intocável no clube, mandando e desmandando. Com o novo presidente, Sérgio Coelho, a banda vai tocar diferente. O conheço há mais de 30 anos. Quem vai mandar no clube é ele, e não o treinador. Sampaoli é um empregado como outro qualquer. O fato de ganhar R$ 1,6 milhão por mês não o torna melhor ou pior que qualquer outro funcionário. Claro que se fizermos uma comparação com a maioria dos preguiçosos técnicos brasileiros, ele vai se destacar justamente porque trabalha muito. Seus times são bem treinados do meio-campo para a frente. Na parte defensiva, ele é uma tragédia. Entrar com três zagueiros contra o Inter reserva foi um absurdo. Por isso foi castigado com o empate e a perda de dois preciosos pontos. Ainda mais Igor Rabello, lento, e Gabriel, que não jogava havia tempos. Réver tem dado para o gasto, embora não seja mais aquele zagueiraço de 2013.





Quando digo que o Atlético tem um time limitado e que as contratações foram equivocadas, muita gente não concorda. Tirando Guilherme Arana e Marrony, belíssimas contratações, não há mais ninguém de destaque. Curiosamente, Keno, de 30 anos, que começou muito mal, hoje é peça importante no esquema do treinador. O único que dribla, vai pra cima, chuta em gol. Melhorou bastante. É ideia do novo presidente contratar dois grandes jogadores, aqueles que levam os torcedores ao aeroporto. Claro, pensando na Libertadores de 2021. Claro que o Galo irá se classificar para a competição. Acho justo manterem Sampaoli. Desde que ele entenda que há uma hierarquia, que converse com o presidente e saiba que há quem mande no clube. Se ele se mantiver insolente, achando que é o dono do clube, é melhor ir embora. Sampaoli tem de entender que é o Atlético quem está lhe dando a grande chance de sua vida no Brasil. Um clube que tem investidores bilionários, dispostos a gastar para ver o time campeão. Tenham a certeza, torcedores, com o presidente Sérgio Coelho, a banda vai tocar diferente. Ou Sampaoli se enquadra ou não vai durar muito tempo. O clube dará a ele toda a estrutura possível. Caberá a ele somente mexer o doce certinho para triunfar. O Galo continua na briga, apesar de tudo. Eu nunca acreditei na conquista do título, mas de uma vaga na Libertadores eu jamais duvidei.





Foi um erro os atleticanos torcerem contra o Flamengo e comemorarem a eliminação na Copa do Brasil e Libertadores. Quanto mais desgastado o Flamengo estiver, melhor para os adversários. E viver de duas vitórias sobre o rival também não leva a lugar algum. Isso não representa título! A única vantagem que o Galo tinha sobre o rubro-negro não tem mais. Agora, ambos descansam a semana toda, para jogar somente nos fins de semana. E, com um grupo mais qualificado, com um jogo a menos, não será difícil o rubro-negro ultrapassar o alvinegro. Embora esse Flamengo atual, com folha de R$ 20 milhões, seja um time sem corpo, alma e união. Tudo o que JJ plantou e conquistou, jogaram por terra em um ano. Mesmo com o melhor grupo do país, o Flamengo nem de longe lembra o time do ano passado, embora as peças sejam quase todas as mesmas. Por isso não acredito em conquista do Brasileirão. Não vou apontar um possível campeão, mas que o São Paulo cresceu na hora certa, disso não há a menor dúvida. E se o campeão do turno normalmente ganha o Brasileirão, o São Paulo já é o campeão. É, sem dúvida, o campeão do turno. Será que vai levantar a taça depois de 12 anos?