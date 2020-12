América segura o Palmeiras e leva decisão para o Independência

(foto: Cesar Greco/Flickr Palmeiras ) O América abriu o placar em São Paulo e deixou sua torcida esperançosa, numa bobeira do zagueiro Emerson, que Ademir aproveitou. Sofreu o empate no último lance do primeiro tempo, e levou um sufoco o segundo tempo todo. Porém, conseguiu seu objetivo. Empatou, fora de casa, e agora vai decidir no Horto, onde ele tem confirmado sua boa fase na Copa do Brasil. Está a uma vitória da decisão e, tanto Lisca, quanto os jogadores, sabem a importância de conseguir a vaga para tentar o inédito título.

O América chegou onde sua torcida jamais imaginou que pudesse chegar. E, estar numa semifinal da Copa do Brasil, significa sonhar alto e pensar na taça e no dinheiro que o clube pode faturar. O campeão chega a por nos seus cofres mais de R$ 60 milhões, e o time comandado por Lisca, pensa grande e alto. Claro que vencer o poderoso Palmeiras, em seu campo, não é tarefa fácil, mas, o franco atirador é o América. Por isso mesmo, Lisca não mudou a característica de sua equipe, mas tinha problemas nas laterais, e no meio, Zé Ricardo também estava fora.

Que time bem treinado o Coelho. Lisca, realmente, tá dando um show de competência. Encara qualquer equipe, de igual para igual. Willian arriscou um chute de longe. A bola foi fora. O jogo era aberto, franco. Aos 19 o América abriu o placar. Weverton tocou para Emerson Santos que toca errado, nos pés de Ademir. Ele ajeitou e chutou no canto. América 1 a 0. Já cansei de falar que é uma bobagem essa troca de passes entre goleiros e zagueiros.

Vários erros têm acontecido e muitos gols são tomados. Felipe Azevedo saiu e Felipe Augusto entrou em seu lugar no time americano. O Palmeiras chutava de fora da área. Não conseguia tabelar, pouco criava pela forte marcação americana. Scarpa em jogada de falta ensaiada, chutou e a bola desviou na zaga. Escanteio cobrado, o goleiro rebateu, mas no lance seguinte houve impedimento do ataque palmeirense.

O América estava muito bem diante de sua proposta. O Palmeiras não tinha o mesmo ímpeto de outros jogos. Porém chegou pela direita com Gabriel Veron, e no chute, o goleiro Matheus Cavichioli fez grande defesa, caindo com a bola em cima de linha. Houve a dúvida se a bola entrou ou não, mas Vuaden confirmou que não entrou completamente e esperou a decisão do VAR, que referendou a decisão de campo.

O América recuou muito e deu campo ao Palmeiras nos minutos finais. Marcos Rocha cruzou e o goleiro americano espalmou. O rebote voltou para Rocha, que cruzou e na cabeçada a bola foi para fora. No último lance do primeiro tempo, Gustavo Gomez recebeu o lateral cobrado por Marcos Rocha e cabeceou entre os zagueiros americanos, empatando a partida. 1 a 1. Uma ducha de água fria no Coelho.

No segundo tempo o Palmeiras voltou em cima. Na cobrança de escanteio, quase marcou. Gabriel Veron, pela direita, dava outra vida ao time. Marcos Rocha bateu outro lateral e Rony quase marca. O Porco voltou como uma máquina. Rony, pela esquerda, chutou e foi travado na hora. O América estava acuado e não conseguia chegar perto da área do Palmeiras. Gustavo Scarpa bateu escanteio e quase fez o gol olímpico.

No rebote, Gabriel Veron quase marcou. Rafael Veiga arriscou de fora da área e o goleiro americano segurou firme. O Palmeiras parecia um rolo compressor. O América não sabia o que fazer. Com todo o volume, o Palmeiras fez três alterações de uma vez. Somente aos 21 minutos, Rodolfo chutou da entrada da área, por cima do gol. O domínio do Palmeiras era gigante, mas não conseguia transformar em gols.

Abel Ferreira fez mais duas alterações no Palmeiras, queimando as 5 possíveis. Messias furou na área, Luiz Adriano chutou e Cavichioli fez uma defesa sensacional. O América fez 3 alterações também, já aos 35 minutos. O time mineiro conseguia se safar do sufoco que tomava. E por mais que o Palmeiras tentasse, não conseguiu o gol da vitória. Tudo está em aberto. Quarta-feira que vem, a decisão será no Independência, casa do Coelho, onde ele é soberano.