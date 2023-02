Rota BH - Curaçao: da Cidade Criativa da Gastronomia ao melhor do Caribe

Curaçao é uma das belas praias do Caribe (foto: Escritório de Turismo de Curaçao) Belo Horizonte dispensa comentários sobre sua gastronomia, já que consegue concentrar um pouco (aliás, um tanto) da gastronomia típica de cada canto de Minas Gerais. Aliado a isso, ainda vemos a cidade crescer no setor do turismo, com hotéis, atrativos e restaurantes da melhor qualidade. Sem falar no calendário de eventos, que segundo recente pesquisa da plataforma Sympla , já encosta em São Paulo em número de shows, e já ultrapassa a maior metrópole do país em volume de ingressos emitidos no ano passado.

O carnaval, que há alguns anos não estava nos pensamentos nem dos mais esperançosos foliões, hoje é referência nacional. Este ano a cidade espera impressionantes 5 milhões de pessoas para a festa popular. Porém, os belorizontinos, também têm lá suas frustações. Uma delas é o mar. Ah, como os mineiros queriam uma praia para chamar de sua. E se não tem como trazer a praia para Minas, as negociações que o estado, os destinos, e a infraestrutura de equipamentos e serviços turísticos têm feito, estão encurtando o caminho dos mineiros até às praias. E desta vez, estamos falando do Caribe! Beagá acaba de receber um voo direto da capital mineira para Curaçao, operado pela Azul Linhas Aéreas . Agora, é possível num voo direto de 6 horas, sair da Cidade Criativa da Gastronomia para o melhor do Caribe.





É fato que, depois que o Aeroporto de Confins foi transformado em BH Airport , em 2014, sendo administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, os mineiros já não têm mais a frustração do aeroporto longe da região central de Belo Horizonte e com infraestrutura fraca. O Aeroporto Internacional de Minas Gerais vem cumprindo metas e garantido uma experiência de excelência para o viajante. Aquele que já foi considerando um “elefante branco” em um passado remoto, em 2022 movimentou cerca de 10 milhões de passageiros. Além da infraestrutura, as negociações entre aeroporto, destinos e companhias aéreas, transformou o BH Airport em um dos principais hubs do país, que atende a cerca de 50 destinos nacionais e internacionais.









Por consequência de sua história, a arquitetura possui grande influência holandesa, em estilo colonial e tons pastéis. Os curaçauenses são cidadãos holandeses, e têm 4 idiomas oficiais: papiamento, holandês, espanhol e inglês. Ou seja, juntando isso a um povo bem hospitaleiro, dificilmente você não vai conseguir se comunicar. A ilha está fora da rota de furacões do Caribe (outro excelente motivo) e se destaca por não ser um destino exclusivo de resorts. Essa é uma das partes que mais me encantou. Afinal, é sim bacana ir para praias lindas, em cenários instagramáveis e viver o sonho do luxo, com tudo liberado 24 horas, no famoso all inclusive. Mas conhecer a cidade, as pessoas que moram ali, ver a rotina da comunidade, e como o turismo já está entranhado na cultura local, é algo que não tem preço. Acredite.





Existem diversos resorts em Curaçao, mas nem todos são all inclusive. Sabe por quê? Porque a ilha é tão simpática, que as pessoas querem sair do hotel e ver a vida lá fora. Você pode não saber, mas isso é um importante passo para a sustentabilidade. Um destino que não precisa esconder seus turistas atrás dos muros dos resorts, garante sustentabilidade econômica, social e ambiental para o setor. Afinal, se turismo não for bom para quem mora, dificilmente o será para quem visita.





Por isso, o turismo é o setor mais importante da ilha, compondo o setor de serviços. A refinaria de petróleo era outro motor da economia, parado há 3 anos por causa da situação político econômica da Venezuela, já que a maior parte do petróleo era importada de lá. Atividades bancárias como off shore também funcionam como atividade econômica, mas o destaque mesmo é do turismo. Afinal, é ele quem mais emprega.





A partir de 24 de junho os voos da Azul Linhas Aéreas começam a operar, mas já é possível comprar pelas plataformas da companhia, que tem conseguido garantir voos diretos e bem confortáveis para os mineiros. De acordo com o diretor Adjunto do Escritório de Turismo de Curaçao, Hugo Clarinda, “o voo facilitará conexões imediatas com a ampla malha da Azul, para que os visitantes possam chegar a Curaçao e sentir o clima do destino caribenho com toque europeu", acrescenta. “Anunciamos um voo histórico, porque é a primeira vez na história que uma empresa aérea brasileira anuncia a ligação do Brasil, saindo de BH, direto para a ilha de Curaçao, no Caribe, impulsionando o turismo entre esses dois destinos”, afirma o diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul, Fábio Campos.





Além de Curaçao, a Azul retomará as operações, partindo do BH Airport, para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Segundo o CEO do BH Airport, Kleber Meira, além de ampliar a oferta e disponibilidade de voos, expandir a conectividade a partir do terminal potencializa o turismo, fomenta a criação de novas oportunidades de negócios e movimenta a economia no estado. “Seguimos em evolução, na contramão dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, colocando Minas Gerais em evidência no cenário nacional da aviação, e buscando nos consolidar como o melhor aeroporto do país, nos fortalecendo como hub de conectividade doméstica e internacional”, declara.





