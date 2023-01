Destino de verão: Pipa

(foto: Acervo Pessoal/Isabella Ricci) Janeiro é o mês das férias escolares e quando uma grande parcela da população brasileira viaja, e faz acontecer o que chamamos de alta temporada do turismo. A alta temporada no turismo movimenta os destinos com seus hotéis, restaurantes, atrativos e eventos. E, se em janeiro estamos no mais alto verão no país tropical, é praticamente certo que nossa cabeça vá pensar direto no nordeste brasileiro. São quilômetros e mais quilômetros de praias de tirar o fôlego, sol a pino, águas quentinhas, e aquela energia que só verão é capaz de transformar em nós. De tantas praias e destinos de verão no Nordeste brasileiro, tem um pequeno vilarejo no litoral sul do Rio Grande do Norte que surpreende, a Praia de Pipa, ou apenas Pipa para os mais íntimos.









Mas o charme de Pipa realmente está nas praias. Confesso que elas não são de fácil acesso, mas uma vez que você chega em alguma delas é difícil segurar o suspiro. Escadarias dão acesso à diversas delas, começando pela Praia do Centro, que fica à 50 metros do Hotel Pipa Atlântico , onde nos hospedamos. Como é comum no Nordeste, a maré varia bastante ao longo do dia, por isso sempre vale a pena conferir a tábua de maré. No hotel os recepcionistas já sabiam nos informar todos os dias como estava, o que facilitava nosso planejamento de mineiros na praia. Da Praia do Centro é possível caminhar até a Baía dos Golfinhos, onde, sim, é possível ver Golfinhos fofinhos. Dá para ir de barco também, mas optamos por caminhar. Na ida, a maré estava um pouco mais alta, por isso caminhar nas pedras foi um pouco mais difícil, mas, na volta, já com a maré mais baixa, foi bem tranquilo. Mesmo estando tão perto do centro, a Baía dos Golfinhos não tem estruturas de grandes barracas, o que dá um ar paradisíaco e de exclusividade ao passeio. Mas é possível encontrar bebidas e petiscos, e ficar quietinho escutando o barulho do mar e esperando a sorte de avistar um golfinho.





A Praia do Madeiro é mais badalada, frequentada pela galera mais jovem. No dia que fomos, estava acontecendo um campeonato de altinha. Já famosa no Rio de Janeiro, a altinha também é esporte praticado em Pipa. Num misto de lazer e esporte, o objetivo é não deixar a bola cair no chão, mantê-la sempre no alto, e para isso só as mãos estão proibidas. De resto, pés, pernas, peito, cabeça, ombro, vale quase tudo. A Praia do Madeiro já foi considerada uma das orlas mais bonitas do país, mas confesso que é difícil escolher entre tantas paisagens lindas e deliciosas. As barracas de lá têm estrutura bem bacana, e é fácil passar o dia inteiro por lá sem perceber.





Uma das minhas praias preferias foi a Praia do Giz, que fica já em Tibau do Sul, mas dá para ir de táxi e é bem perto de Pipa. O bacana desta praia é realmente o sossego com estrutura. Lindas, todas são. Mas na Praia do Giz é possível caminhar numa área de areia de bem ampla, o vento sopra delicioso no rosto, a água nos pés é morna. Na maré baixa formam-se piscinas naturais com água cristalina. É possível chegar na parte mais tranquila caminhando pela areia ou pelo Hotel Casablanca. E então, chegamos ao Restaurante Pirambu, com estrutura impecável. Também é possível curtir um day use no Ponta do Pirambu, também com estrutura de restaurante, praia e até piscina.





E ainda existem outras praias, como a Praia do Amor, Chapadão, Sibaúma e Cacimbinhas. Ou seja, são tantas praias e tantas opções que fica difícil escolher uma. Uma excelente opção é fazer um passeio pelas principais praias. Assim, a gente consegue se preparar e se organizar para curtir Pipa. A Pipa Aventura nos conduziu por um passeio de jipe pela região. O Passeio de Jeep no Camaro Amarelo é um passeio que funciona como um city tour. Passamos por Sibaúma, uma pequena praia onde desagua o Rio Catu, onde existe uma comunidade quilombola formada a partir do naufrágio de um navio negreiro perto da costa. Os escravos que conseguiram se salvar, nadaram até a praia e fundaram a comunidade. Atravessamos o rio para chegar a Barra de Cunhau, tudo de jipe. E seguimos para o Chapadão, onde de cima das falésias é possível uma vista de 180%u02DA do mar. Nas dunas de Cacimbinhas, com as pranchas da Pipa Aventura podemos fazer o surf nas dunas, mas eu optei por ir de “ski bunda” mesmo. Finalizamos com o pôr do sol às margens da Lagoa Guaraiaras. O passeio, que leva o dia inteiro, dá uma excelente percepção de Pipa e Tibau do Sul, e ajuda bastante a escolher o que fazer por lá. Por isso, uma dica é fazer o passeio já nos primeiros dias.





Na volta dos passeios ou da praia, a piscina mais deliciosa da vida nos aguardava todos os dias no Hotel Pipa Atlântico. Aliás, como foram mais dias de férias, em alguns foi só curtir a piscina, bar molhado e vida boa. O hotel tem uma estrutura bem bacana, com quartos espaçosos e é tipo uma vila. A gente sente que está em casa. Entretanto, o hotel fica no centro de Pipa, no meio do agito. E se há uma coisa que existe em Pipa é badalação. Tudo começa com um passeio no centro de Pipa, com as lojinhas mais charmosas. Segue para os restaurantes deliciosos, e para os mais animados, as festas viram a noite. Ou seja, se quer badalar está a pouquíssimos metros dos melhores bares, restaurantes, galerias e lojas. Se quer descanso, é só entrar, pois os apartamentos ficam mais ao fundo, onde o barulho não chega. Pipa é destino para curtir com calma. Muitos dizem que 3 ou 4 dias são suficientes. Eu confesso que com uns dias a mais é possível desligar da agitação, pensar com calma no que fazer e praticar um delicioso “dolce far niente”.





Quer conferir as fotos de Pipa, saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur