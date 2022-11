Ouro Preto e Circuito do Ouro: Natal de luzes, história e magia

O Natal reserva muitas luzes, história e magia na região (foto: Natal Luz de Ouro Preto/ Ane Souza) Uma pesquisa recente do Observatório do Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais aponta o que muitos já sabem, Ouro Preto é o destino que as pessoas mais desejam conhecer em Minas. O que muita gente não sabe, é que Ouro Preto está localizada em uma região que abriga diversos atrativos turísticos, em cidades charmosas que concentram cultura, gastronomia, religiosidade e natureza.

É o Circuito do Ouro , a região que marca o período do ciclo do ouro e que está organizada em quatro roteiros temáticos, para que o turista consiga circular de uma maneira mais organizada pelo território. E, claro, o Natal reserva muitas luzes, história e magia na região, no período mais fantástico do ano, ao longo de três, dos quatro roteiros.





Ouro Preto está no roteiro “Entre Cenários da História”, que também abriga os municípios de Mariana, Congonhas e Ouro Branco. O Natal Luz de Ouro Preto 2022 abre as comemorações dos 200 anos de elevação de Vila Rica para Imperial Cidade.





Ainda neste roteiro, a cidade de Mariana, a 14 km de Ouro Preto, também já está em clima de natal. Por lá, a cidade apresenta o tema “Feliz Mariana! Sempre! “. A programação traz apresentações de artistas da comunidade e de toda a região, e também feira de artesanato local com a temática natalina. A iluminação e a Casa do Papai Noel também não podem faltar, e a cereja do bolo são os totens que descrevem a história e cultura da cidade.





O roteiro que concentra trilhas e a gastronomia mais típica da região é o “Entre Trilhas, Sabores e Aromas”, a histórica Sabará com a jabuticaba e o ora-pro-nobis, as trilhas ecológicas de Rio Acima e Raposos, a cerveja artesanal e a influência da gastronomia inglesa de Nova Lima e o Pastel de Angu de Itabirito , são apenas algumas das delícias deste roteiro, que no natal chega com uma programação também deliciosa.

Até o dia 23 de dezembro, Itabirito garante apresentações dos corais locais Novo Tom, Flor de Liz e Canarinhos de Itabirito, além de peças teatrais na sede do Atelier de Artes Integradas. A programação também contará com apresentação dos Tenores in Concert, Igreja da Boa Viagem, no próximo dia 04 de dezembro.





A Coca Cola, com sua tradicional Caravana de Natal, que passa por diversas cidades brasileiras, também passará por Itabirito. Com o tema “O Natal sempre encontra o caminho”, a caravana passará pela cidade e fará sua parada no dia 1º de dezembro, a partir das 19 horas. Já em Nova Lima, a programação inclui a Cantata de Natal e apresentações da Escola Municipal de Dança, da Escola Municipal de Música José Acácio de Assis Costa, de corporações musicais, orquestras e muito mais. A Casa do Papai Noel estará aberta de 14 de dezembro até a véspera do Natal.





Santa Bárbara está no roteiro “Entre Serras da Piedade ao Caraça”, que liga os dois grandes santuários mineiros, o Santuário da Piedade, em Caeté e o Santuário do Caraça, em Catas Altas, passando também por Barão de Cocais, e o seu charmoso distrito de Cocais.

O roteiro que concentra natureza e religiosidade, além de produtores rurais que produzem diversos tipos de queijos e farinhas, também apresenta sua programação de natal. O centro histórico de Santa Bárbara, recebe uma linda ornamentação natalina que poderá ser visitada até o início de janeiro de 2023.





Milhares de lâmpadas de natal que traduzem as cores do natal enfeitam os principais casarões do centro histórico, ressaltando ainda mais a arquitetura e os detalhes das construções. Além disso, uma trilha sonora natalina tomará conta das vias públicas da cidade, e a Casa do Papai Noel é a atração para a criançada manter viva a magia do natal.





Este ano o estado de Minas Gerais está organizado para diversos tipos de experiências natalinas, é o Natal da Mineiridade , com atrações espalhadas por diversas cidades mineiras. Vale conferir!





Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @isabellaricci.tur e acesse blogdaisabellaricci.com.br